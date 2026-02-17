"Akacjowa 38", odc. 824 - streszczenie. Diego zaprasza mieszkańców na przyjęcie

AR
2026-02-17 17:04

"Akacjowa 38" to ceniona hiszpańska telenowela emitowana na kanale TVP1. Serial przedstawia losy mieszkańców pensjonatu zlokalizowanego przy ulicy Akacjowej w Madrycie — miejsca, w którym codzienność przeplata się z silnymi emocjami, sekretami oraz nieoczekiwanymi wydarzeniami. Jak potoczy się akcja w 824. odcinku, który zostanie pokazany w czwartek, 12 marca 2026 roku?

Akacjowa 38, odc. 751 - streszczenie. Diego oznajmia Blance, że wyjeżdża (20.11.2025)

i

Autor: RTVE.es Mężczyzna z kręconymi włosami i brodą, ubrany w białą koszulę, ciemną kamizelkę i wzorzysty krawat. Patrzy w bok z zamyśloną miną, co oddaje dramatyzm fabuły "Akacjowej 38", gdzie życie Diega jest zagrożone. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

"Akacjowa 38", odcinek 824 - streszczenie szczegółowe

Przytłoczona przedłużającym się protestem górników Rosina niechętnie zgadza się na przygotowanie karnawałowego konkursu krzyków. Iñigo z pasją snuje przed Leonor opowieści o losach swojego ojca. Tymczasem Blanca zaczyna przypuszczać, że Iñigo darzy Leonor czymś więcej niż sympatią. Susana zdobywa dla pułkownika Valverde adres doñi Silvii Reyes. Z kolei Diego zaprasza mieszkańców Akacjowa 38 na przyjęcie celebrujące jego związek z Blancą, jednak nie wszyscy zdecydują się wziąć w nim udział.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Pani García i jej córki" - jak zakończy się wątek Ofelii? Spoiler przed ostatnim odcinkiem

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Akacjowa 38, odcinek 809: Samuel postanawia uwolnić Blancę, wstrząśnięty historią kobiety maltretowanej przez męża
Galeria zdjęć 8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
Radio ESKA Google News
Akacjowa 38