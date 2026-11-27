Oliwia z „Hotelu Paradise” ocenia związek Karoliny i Michała

Oliwia zakładała, że Karolina i Michał wejdą do finału 13. edycji „Hotelu Paradise”, jednak nie spodziewała się, że zwyciężczyni rzuci kulą i zatrzyma dla siebie 200 tysięcy złotych. W wywiadzie dla TVN.pl uczestniczka przyznała, że w trakcie finału razem z innymi krzykiem namawiała do rzutu, nie przypuszczając, że ktokolwiek faktycznie wykona taki gest. Podczas nagrań w Tajlandii kolegowała się z Karoliną i była przekonana, że jej więź z Michałem jest autentyczna oraz ma szansę przetrwać po powrocie do domu, lecz po emisji wszystkich odcinków zmieniła zdanie.

„Będąc w programie, uważałam, że ich relacja była szczera. Oglądając to dzisiaj, uważam, że nie” – przyznała Oliwia.

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Zachowanie Michała w „Hotelu Paradise”. Mówił o Oliwii jako swojej „top jeden”

W rozmowie poruszono także wątek stosunku Michała do samej Oliwii. Uczestniczka tłumaczyła, że jego uwag nie odbierała jako wyznań o charakterze romantycznym, lecz traktowała je jak żarty oraz dowód na to, że odpowiada mu jej wizerunek. Ze względu na koleżeńską relację z Karoliną nie zamierzała przekraczać żadnych granic. Równocześnie negatywnie oceniała postawę uczestnika i zaznaczyła, że nie odpowiadało jej to, iż nawet tworząc parę z Karoliną, określał Oliwię mianem swojej „top jeden” oraz dawał do zrozumienia, że zawsze postawiłby właśnie na nią.

Po obejrzeniu wyemitowanych odcinków Oliwia Jężak odniosła się również do słów Michała, w których miał on zaznaczać, że Karolina nie jest jego wyborem, a po zakończeniu programu raczej nie byliby razem. Według Oliwii z kolei sama Karolina wkładała zbyt wiele wysiłku w utrzymanie tej pary, przekraczając przy tym własne granice.

Finał 13. edycji „Hotelu Paradise”. Oliwia żałuje głosu oddanego na Karolinę i Michała

Inne spojrzenie na wydarzenia z hotelu sprawiło, że uczestniczka inaczej ocenia dziś swoje zachowanie podczas finałowego głosowania. Oliwia stwierdziła, że mając obecną wiedzę, zamiast wspierać Karolinę i Michała, zagłosowałaby na Natalię i Kacpra.

„Widząc to teraz z drugiej strony, żałuję tego głosu i zdecydowanie oddałabym go na Natalię i Kacpra. Nie widziałam tego z takiej perspektywy i uważam, że na pewno popełniłam błąd” – podsumowała.

Po zakończeniu emisji programu w telewizji na jaw wychodzą nowe napięcia, a uczestnicy weryfikują znajomości zawiązane podczas pobytu w Tajlandii. Relacje, które w trakcie nagrań uchodziły za przyjaźń i wzajemne wsparcie, po obejrzeniu całości materiału przedstawiają się zupełnie inaczej.