"Na Wspólnej". Kalina zalicza potężną wtopę. Darek odkryje jej sekret i już nie odpuści

Pamiętacie Kamę z "Na Wspólnej"? Tę aktorkę, która udawała przyjaciółkę i świadkową Kaliny podczas jej ślubu z Tadkiem? To zaraz dowie się o niej Darek. Żbik szczęśliwie odkryje, że kobieta była podstawiona i spróbuje przycisnąć ją, by zakończyć wreszcie wojnę z Kaliną. Tymczasem Kasia z Anetą zastawią zasadzkę na Łukasza. Szczegóły znajdziecie w poniższych streszczeniach odcinków 4197 i 4197, które ukażą się w dniach 20 i 21 kwietnia.

"Na Wspólnej" - co się wydarzy w odcinku 4197? streszczenie

Romans Elizy z Bartkiem wyjdzie na jaw?! Wichrowski od rana wydzwania do Elizy - ta okłamuje męża, że to oferty sprzedażowe. Bergowie jadą z Juniorem na komisariat i oddychają z ulgą - rodzice pobitych chłopaków wycofali skargę. Jarek ma dla żony niespodziankę - mogą wreszcie spędzić czas we dwoje. W tej chwili Eliza dostaje smsa od Bartka - albo się z nim natychmiast spotka, albo… on przyjedzie do jej domu! Kalina osaczona - jeszcze nie wie, jak bardzo! Kasia i Darek żyją w konspiracji - udają, że się rozwodzą. Żbikowa odwiedza teścia w kancelarii i załamana prosi go o poradę w sprawie rozwodu. Kalina podpowiada, że Kasia powinna walczyć o alimenty. Po pracy Trzeciak idzie do Łukasza, który żąda od niej pieniędzy a dostaje... seks! Tymczasem Darek dowiaduje się, że Kama - świadkowa Kaliny - jest aktorką i kobiety nigdy się nie znały... Brygida w szoku - wie od Remka, jaki zawód uprawia Lucy! Remek odwołuje wizytę w domu rodziców - czuje w tym zaproszeniu podstęp. Kluskowa z Jolantą kombinują co zrobić, by młodzi jednak odwiedzili rodzinną posiadłość Klusków... Brygida i Remigiusz wpadają do Igi i Jakuba na imprezę zapoznawczą z... Lucy! Jest całkiem sympatycznie do chwili, gdy Klusek przypomina sobie skąd zna partnerkę Michała - zeznawała na komendzie, jest prostytutką!

"Na Wspólnej" - co się wydarzy w odcinku 4198? streszczenie

Prostytutka i… nowotwór - to zbyt wiele nawet dla Brygidy! Klusek sprawdził kartotekę Lucy - Brygida czuje, że musi powiedzieć Michałowi, że Lucy jest prostytutką. Kiedy słyszy, że Brzozowski wie o wszystkim - jest w szoku! Mimo to Brygida dopada Lucy - dochodzi do ostrej pyskówki! Jakby emocji było mało, wieczorem do córki i Remka wpada Jolanta - mówi, że ojciec Remigiusza umiera! Darek dopada Kamę a Kasia… Łukasza! Darek, podając się za debiutującego reżysera, umawia się na spotkanie z Kamą. Na jego widok aktorka chce uciekać! Tymczasem Kasia śledzi Kalinę - robi jej zdjęcia w czasie randki z Łukaszem. Później zaczaja się na niego razem z Anetą - czy ich prowokacja się uda?! Kosma zazdrosny o Julkę a Igor zgasi zapał Sandry?! Leon prosi Julkę, żeby zagrała w teledysku do jego nowej piosenki. Kosma wkurzony i zazdrosny - uważa, że raper chce mu odbić dziewczynę! Tymczasem Igor gasi zapał Sandry, która ma mocny temat o wykorzystywaniu więźniarek przez strażników - wraz ze Smolnym tłumaczą dziennikarce, że zanim wypuszczą artykuł muszą zbadać sprawę u źródła. Sandra jest wściekła - ma swój plan...

