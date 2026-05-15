Triumf Lucyny i Wilka w nowych odcinkach "Barw szczęścia". Rodzina Pyrków straci swój dom?

"Barwy szczęścia": Lucyna i Maciej niszczą rodzinę Pyrków

Po letniej przerwie telewizyjna produkcja "Barwy szczęścia" przyniesie kolejne bezwzględne intrygi Lucyny i Wilka. Działania Zwierzchowskiej skutecznie podzielą rodzinę Pyrków, przekonując do zdrady Agatę oraz Ignacego. Siostra Huberta wspólnie z partnerem ostatecznie opuszczą rodzinne gniazdo, decydując się na zakup lokalu od znienawidzonego przez Pyrkę dewelopera. Taki stan rzeczy prawdopodobnie nie potrwa jednak zbyt długo.

Hubert ostatecznie zaakceptuje decyzję mieszkaniową Agaty i Ignacego, co Wilk natychmiast spróbuje obrócić na swoją korzyść. Złamanie Pyrki okaże się jednak trudnym zadaniem, ponieważ podczas kolejnego spotkania stanowczo odmówi on taniego pozbycia się swojego majątku. W krytycznym momencie Lucyna podpowie synowi idealne rozwiązanie tego kłopotliwego problemu. Nadchodzące odcinki zdradzą, czy ten chytry plan faktycznie zagwarantuje deweloperowi ostateczne zwycięstwo nad sąsiadami.

Sukces Zwierzchowskiej i Wilka na ulicy Zacisznej w "Barwach szczęścia"

Sama Zwierzchowska odczuje w końcu spore zmęczenie ciągłym uprzykrzaniem życia członkom rodziny Pyrków. Kobieta będzie mieć na koncie nie tylko skłócanie domowników, ale również wywoływanie zalań, kradzieże ważnych dokumentów oraz doprowadzenie do pożaru. W tej sytuacji poleci swojemu synowi dalsze wykupywanie nieruchomości przy ulicy Zacisznej, licząc na ostateczną kapitulację nieugiętych sąsiadów. Rozwój wydarzeń pokaże, czy ta strategia przyniesie zamierzony skutek.

Scenariusz pełnego zwycięstwa wydaje się bardzo prawdopodobny, co potwierdzają najnowsze materiały z planu. Aktor Adam Szczyszczaj udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z Grażyną Zielińską, na którym wspólnie świętują wielki sukces. Film ukazuje szerokie i złowieszcze uśmiechy pary intrygantów, podczas gdy serialowy Wilk z dumą wypina pierś w geście triumfu. Sugeruje to jednoznacznie, że po wakacjach bohaterowie ci odniosą spektakularny sukces.

Co czeka Huberta i Asię w nowych odcinkach "Barw szczęścia"?

Przyszłość pokaże, czy Lucyna i Wilk zrealizują swój bezwzględny plan do samego końca i odbiorą Pyrkom ich ukochany dom za ułamek wartości. Widzowie dowiedzą się również, czy Maciej zdoła przejąć wszystkie posesje przy ulicy Zacisznej, aby wybudować tam drogę dojazdową do swojego nowoczesnego osiedla deweloperskiego.

Fani z niecierpliwością czekają na wieści o losach Huberta, Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emila (Artem Malaszczuk). Zwłaszcza, że sytuacja będzie wyglądać groźnie i bohaterowie będą mogli wkrótce stracić dach nad głową. Wszelkie wątpliwości na temat ich przyszłości zostaną rozwiane w najbliższych epizodach.