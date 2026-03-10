"M jak miłość", odcinek 1918: Łukasz Buczak oświadcza się Filarskiej! Czy kobieta zgodzi się zostać jego żoną?

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością nie zawiódł fanów, serwując solidną dawkę emocji i powrotów z przeszłości. Do Andrzeja odezwała się jego dawna znajoma, Paulina, która poprosiła go o reprezentowanie jej w sprawie rozwodowej. Szybko jednak okazało się, że jej mąż to niebezpieczny przestępca Igor Jabłoński, ten sam, który brutalnie zaatakował Kamila i do tej pory unikał konsekwencji. W międzyczasie zniecierpliwiona przedłużającą się nieobecnością Pawła Kinga zorganizowała Piotrowi urlop, zlecając mu misję odnalezienia brata. Nieco spokojniej było u Adama, który za wszelką cenę starał się udobruchać wciąż złą na niego Sylwię. Jak widać, frontów otwartych jest wiele, a napięcie tylko rośnie.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1918 - streszczenie

Andrzej Budzyński podejmuje się reprezentowania Pauliny Jabłońskiej w jej sprawie rozwodowej, aktywnie wkraczając do akcji, gdy mąż kobiety próbuje uniemożliwić jej opuszczenie domu. W międzyczasie Kamil Gryc uświadamia Paulinie, że prawdziwe bezpieczeństwo odzyska dopiero wtedy, gdy zdecyduje się złożyć zeznania obciążające partnera, co może skutkować jego uwięzieniem. Równolegle Marysia odczuwa coraz większy niepokój z powodu przedłużającego się milczenia ze strony jej syna, Pawła. Wkrótce Piotrek odkrywa, że jego brat schronił się w leśniczówce na terenie Kampinosu, jednak Paweł nie czuje się jeszcze gotowy na powrót do domu i spotkanie z synkiem. Na horyzoncie pojawia się też niespodziewany wątek romantyczny, gdyż Łukasz Buczak nagle oświadcza się Filarskiej.

"M jak miłość" odc. 1918 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocji związanych z losami swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, a zaplanowane zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w serialu, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1918. odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to bez wątpienia serial, który od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, stając się częścią życia wielu pokoleń. Opowieść o rodzinie Mostowiaków i ich przyjaciołach wciąż dostarcza niezapomnianych emocji, łącząc dramatyczne historie z ciepłem codziennych relacji. Widzowie cenią produkcję za autentyczność postaci i nieprzewidywalne zwroty akcji, które sprawiają, że od lat nie można oderwać się od ekranu. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)