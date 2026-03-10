"M jak miłość", odcinek 1918: Łukasz Buczak oświadcza się Filarskiej! Czy kobieta zgodzi się zostać jego żoną?

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością nie zawiódł fanów, serwując solidną dawkę emocji i powrotów z przeszłości. Do Andrzeja odezwała się jego dawna znajoma, Paulina, która poprosiła go o reprezentowanie jej w sprawie rozwodowej. Szybko jednak okazało się, że jej mąż to niebezpieczny przestępca Igor Jabłoński, ten sam, który brutalnie zaatakował Kamila i do tej pory unikał konsekwencji. W międzyczasie zniecierpliwiona przedłużającą się nieobecnością Pawła Kinga zorganizowała Piotrowi urlop, zlecając mu misję odnalezienia brata. Nieco spokojniej było u Adama, który za wszelką cenę starał się udobruchać wciąż złą na niego Sylwię. Jak widać, frontów otwartych jest wiele, a napięcie tylko rośnie.
"M jak miłość" odc. 1918 - streszczenie
Andrzej Budzyński podejmuje się reprezentowania Pauliny Jabłońskiej w jej sprawie rozwodowej, aktywnie wkraczając do akcji, gdy mąż kobiety próbuje uniemożliwić jej opuszczenie domu. W międzyczasie Kamil Gryc uświadamia Paulinie, że prawdziwe bezpieczeństwo odzyska dopiero wtedy, gdy zdecyduje się złożyć zeznania obciążające partnera, co może skutkować jego uwięzieniem. Równolegle Marysia odczuwa coraz większy niepokój z powodu przedłużającego się milczenia ze strony jej syna, Pawła. Wkrótce Piotrek odkrywa, że jego brat schronił się w leśniczówce na terenie Kampinosu, jednak Paweł nie czuje się jeszcze gotowy na powrót do domu i spotkanie z synkiem. Na horyzoncie pojawia się też niespodziewany wątek romantyczny, gdyż Łukasz Buczak nagle oświadcza się Filarskiej.
"M jak miłość" odc. 1918 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocji związanych z losami swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, a zaplanowane zwroty akcji z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w serialu, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1918. odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to bez wątpienia serial, który od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, stając się częścią życia wielu pokoleń. Opowieść o rodzinie Mostowiaków i ich przyjaciołach wciąż dostarcza niezapomnianych emocji, łącząc dramatyczne historie z ciepłem codziennych relacji. Widzowie cenią produkcję za autentyczność postaci i nieprzewidywalne zwroty akcji, które sprawiają, że od lat nie można oderwać się od ekranu. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)