"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 848, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu lutego.

"Na sygnale" odcinek 848 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 848. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Wiktora jedzie do czterech poważnie rannych nastolatków, którzy bawili się na terenach należących do kolei, skacząc po wagonach i zbiorowo spadli. Stan młodych pacjentów szybko się pogarsza i w dodatku każdy ma inne obrażenia oraz objawy. Z kolei doktor Lisicka zajmuje się w szpitalu chłopcem z poważną wadą serca, którego ma zoperować gościnnie światowej sławy profesor Alfred Konieczny - Szostak. Tuż przed zabiegiem junior wymyka się jednak z oddziału i ma wypadek: przewraca się i niechcący wbija sobie w udo nóż... Tymczasem Romek odkrywa, że Ela zwolniła się nagle z pracy, a później podsłuchuje szokującą "rozmowę" dziewczyny z doktorem Kotarbą.

"Na sygnale" odcinek 848 - premiera i emisja

848. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2025 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 847. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Magdalena Żakowska, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Anna Lemieszek, Izydor Łobacz, Aleksandra Kądziołka, Anna Wysocka - Jaworska, Justyna Sieniawska, Monika Mazur i Dariusz Wieteska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).