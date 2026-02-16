"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 847, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu lutego.

"Na sygnale" odcinek 847 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 847. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Wiktora tym razem próbuje pomóc pacjentowi, który ma ciężki atak padaczkowy. Ekipa Róży oraz Alka odpowiada na wezwanie do mężczyzny, który spadł z drabiny i doznał poważnego urazu nogi, a przy okazji cierpi na marskość wątroby i ma problemy z krzepliwością krwi - przez specyficzną "dietę", do której włączył trujące rośliny. Poza pracą Klis wpada natomiast na pomysł, jak "usunąć" w końcu z życia Britney Nowego i... załatwia koledze pracę w Anglii. Tymczasem Ela wyznaje Romkowi, że ma na uczelni coraz większe problemy - przez Kotarbę - i zaczyna nawet myśleć o rezygnacji ze studiów.

"Na sygnale" odcinek 847 - premiera i emisja

847. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2025 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 847. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Majewski, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Paulina Zwierz, Izydor Łobacz i Aleksandra Kądziołka.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).