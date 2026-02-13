"Młode gliny" - nowy serial TVN z gwiazdorską obsadą. Fabuła, dni i godziny emisji

Spis treści
O czym jest serial "Młode gliny"?
W maju wystartowały zdjęcia do nowego, codziennego serialu kryminalnego stacji TVN. Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością? Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.
Serial "Młode gliny" z gwiazdorską obsadą
W obsadzie nowej produkcji stacji TVN znalazły się prawdziwe gwiazdy:
- Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)
- Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)
- Robert Koszucki (jako Szymon Dec)
- Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)
- Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)
- Mayu Gralińska-Sakai (jako Michalina Adamska)
- Henryk Simon (jako Kacper Moś)
- Zofia Zborowska-Wrona (jako Agata Bożyk-Lis)
- Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)
- Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)
- Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)
- Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)
- Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)
"Młode gliny" - kiedy premiera?
Nowy codzienny serial można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 21:45.