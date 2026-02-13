"Młode gliny" - nowy serial TVN z gwiazdorską obsadą. Fabuła, dni i godziny emisji

O czym jest serial "Młode gliny"?

W maju wystartowały zdjęcia do nowego, codziennego serialu kryminalnego stacji TVN. Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością? Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.

Serial "Młode gliny" z gwiazdorską obsadą

W obsadzie nowej produkcji stacji TVN znalazły się prawdziwe gwiazdy:

Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)

Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)

Robert Koszucki (jako Szymon Dec)

Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)

Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)

Mayu Gralińska-Sakai (jako Michalina Adamska)

Henryk Simon (jako Kacper Moś)

Zofia Zborowska-Wrona (jako Agata Bożyk-Lis)

Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)

Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)

Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)

Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)

Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)

"Młode gliny" - kiedy premiera?

Nowy codzienny serial można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 21:45.