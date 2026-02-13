"Młode gliny" - nowy serial TVN z gwiazdorską obsadą. Fabuła, dni i godziny emisji

Katarzyna Garwolińska
2026-02-13 10:59

„Młode gliny” to codzienny serial kryminalny, który przenosi nas do świata świeżo upieczonych funkcjonariuszy policji. Sprawdź szczegóły nowej produkcji TVN.

Młode gliny - nowy serial TVN z gwiazdorską obsadą. Fabuła i data premiery produkcji

Autor: AKPA

O czym jest serial "Młode gliny"?

W maju wystartowały zdjęcia do nowego, codziennego serialu kryminalnego stacji TVN. Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością? Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Serial "Młode gliny" z gwiazdorską obsadą

W obsadzie nowej produkcji stacji TVN znalazły się prawdziwe gwiazdy:

  • Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)
  • Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)
  • Robert Koszucki (jako Szymon Dec)
  • Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)
  • Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)
  • Mayu Gralińska-Sakai (jako Michalina Adamska)
  • Henryk Simon (jako Kacper Moś)
  • Zofia Zborowska-Wrona (jako Agata Bożyk-Lis)
  • Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)
  • Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)
  • Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)
  • Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)
  • Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)

"Młode gliny" - kiedy premiera?

Nowy codzienny serial można oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN o godzinie 21:45.

