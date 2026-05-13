Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna wykończona. Będzie miała dość walki z Pyrkami, tego po niej nikt się nie spodziewał

Sylwia Fiutkowska
2026-05-13 15:20

W 3389. odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) zacznie odczuwać potężne zmęczenie. Po kolejnym zebraniu z mieszkańcami Zacisznej spotka się z Maciejem (Adam Szczyszczaj). Mimo wdzięczności syna, Zwierzchowska wyzna, że ma już serdecznie dość szkodzenia Pyrkom. Będzie tak znużona knuciem, że postanowi sama udzielić deweloperowi kluczowej rady. Co zaproponuje Wilkowi? Przekonaj się, czytając dalej!

Prawdziwa tożsamość Lucyny w końcu ujrzy światło dzienne. Szokujące doniesienia z 3389. odcinka "Barw szczęścia"

W 3389. epizodzie "Barw szczęścia" nareszcie wyjaśni się sekret Lucyny. Jak już informowaliśmy wcześniej, jej prawdziwa tożsamość w końcu wyjdzie na jaw. Do przełomu dojdzie po tym, jak Agata (Natalia Zambrzycka) oraz Ignacy (Olaf Staszkiewicz) ulegną namowom i zadecydują o wyprowadzce z domu Pyrków, by nabyć nieruchomość od Wilka. Ten sukces będzie w dużej mierze efektem misternych knowań Zwierzchowskiej.

Lista przewinień Lucyny okaże się jednak znacznie dłuższa niż tylko plotkowanie za plecami Huberta i nakłanianie młodych do wyprowadzki. Kobieta dopuściła się przecież także zniszczenia dokumentów należących do Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), sprowadzenia Daniela (Marcin Bikowski), a także przyczyniła się do zalania domu i pozbycia się istotnych dowodów. Co więcej, w jej intrygach znajdzie się miejsce na pożar, o którego wywołanie oskarży bezbronnego Emila (Artem Malaszczuk). Jednak w 3389. odcinku Zwierzchowska udowodni, że to wciąż nie koniec jej mrocznych działań.

Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna będzie już wykończona szkodzeniem Pyrkom! Nie cofnie się przed niczym
Awanturom nie będzie końca. Tak Maciej podziękuje matce w 3389. odcinku "Barw szczęścia"

W 3389. odsłonie "Barw szczęścia" Lucyna wspólnie z Hubertem uda się na kolejne spotkanie z Maciejem. Podczas zebrania z mieszkańcami ulicy Zacisznej odegra doskonałe przedstawienie. Choć zrezygnuje z rzucania jajkami w dewelopera, to i tak wywoła potężną awanturę, odsuwając od siebie jakiekolwiek podejrzenia o współpracę z Wilkiem.

Według informacji portalu swiatseriali.interia.pl, po zakończeniu oficjalnej części spotkania i upewnieniu się, że wszyscy się rozeszli, Lucyna dyskretnie wsiądzie do samochodu Macieja. Wtedy właśnie ich bliska relacja ostatecznie wyjdzie na jaw, a Wilk z pełnym uznaniem pogratuluje jej aktorskiego popisu.

- Gratuluję występu, mamo - uśmiechnie się Maciej, po czym pocałuje ją w policzek.

Lucyna weźmie sprawy w swoje ręce. Nowy plan uderzy w Pyrków w 3389. odcinku "Barw szczęścia"

W 3389. odcinku "Barw szczęścia" reakcja Zwierzchowskiej na pochwały syna będzie daleka od entuzjazmu. Zmęczenie odgrywaną rolą i ciągłym szkodzeniem Pyrkom da o sobie znać z pełną siłą. Mimo jej usilnych starań, dom opuszczą jedynie Agata i Ignacy. Z kolei Hubert, Asia oraz Emil, pomimo piętrzących się trudności, wciąż będą uparcie trwać w rodzinnym gnieździe.

- Mam już dosyć tej szopki... Nie możesz tego szybciej zakończyć? Szkodzę Pyrkom jak mogę, ale jestem już tym wykończona - przyzna mu matka.

Znużona niekończącymi się intrygami i zachowaniem Pyrków, Lucyna w 3389. odcinku "Barw szczęścia" zadecyduje o zmianie strategii. Zmęczona dotychczasowymi działaniami, wskaże synowi radykalne rozwiązanie, które będzie miało przyspieszyć przejęcie domu i gruntów pod budowę drogi dewelopera. Jednocześnie zażąda dla siebie zasłużonego urlopu, by zregenerować siły przed dalszą walką z Hubertem.

- Wykupuj tych mieszkańców, to i Pyrkowie się wyniosą - poradzi synowi, po czym zażąda, aby zawiózł ją do domu - Do mojego domu... Muszę odpocząć od tych Pyrków i tego całego cyrku!

