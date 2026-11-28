Magdalena Waligórska-Lisiecka gra nie tylko komedie. W jakich produkcjach wystąpiła aktorka?

Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się w 1981 roku w Jędrzejowie i spełnia się jako aktorka filmowa, telewizyjna oraz teatralna. Choć w Polsce kojarzona jest przede wszystkim z kreacji komediowych, ma na koncie także role dramatyczne. Swoje rzemiosło szlifowała na wydziale aktorskim wrocławskiej filii PWST w Krakowie, a na warszawskiej Akademii Teatralnej studiowała wiedzę o teatrze. Największą rozpoznawalność oraz sympatię publiczności przyniosła jej postać barmanki Wioletki Koteckiej z serialu TVP „Ranczo”, do której powróciła w 2026 roku w kontynuacji zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”.

Dorobek artystki obejmuje też inne popularne seriale, takie jak „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość” czy „Plebania”. Na dużym ekranie pojawiła się w filmach „Testosteron”, „Ile waży koń trojański?” oraz „Moje córki krowy”, a widzowie mogą ją regularnie oglądać w teatrach w całej Polsce, między innymi na deskach warszawskiego Teatru Capitol.

W życiu prywatnym związana jest z aktorem Mateuszem Lisieckim, z którym doczekała się dwojga dzieci.

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Magda Waligórska na castingu do „Rancza”. Aktorka starała się o zupełnie inną rolę

Dla fanów serialu „Ranczo” symbolem produkcji są nie tylko postacie pierwszoplanowe, czyli Lucy Wilska, Kusy czy wójt i proboszcz, ale także bohaterowie drugoplanowi, których wątki rozbudowywano z sezonu na sezon. Właśnie taką drogę przeszła grana przez Waligórską-Lisiecką Wioletka, która z rozwiązłej barmanki zmieniła się w żonę i matkę. W wywiadzie dla portalu VOX FM aktorka opowiedziała o kulisach swojego przesłuchania do tej produkcji.

„Byłam zaproszona na casting, z tym że do roli Klaudii. W pierwszych wersjach scenariusza takiej postaci jak Wioletka w pełnym tego słowa znaczeniu nie było. Była barmanka krzycząca: „Policja!”. I właśnie tę jednozdaniową rolę dostałam po castingu do Klaudii. Potem zostałam zaproszona na próby czytane, dopisano mi parę kolejnych zdań i tak od jednych zdjęć do drugich ta postać się rozwijała” – wspominała Magdalena Waligórska-Lisiecka w rozmowie z VOX FM.

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Choć barmanka szybko podbiła serca telewidzów, sama produkcja nie przewidywała takiego sukcesu tej bohaterki, a początkowy zamysł ukształtował się dopiero w trakcie pracy.

„Absolutnie nie, w ogóle tego nie czułam. Złożyły się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, na początku ta rola była maciupeńka. W scenariuszu pierwszych serii przy każdym bohaterze znajdował się krótki opis, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę te postacie wyewoluują. Przy Wioletce było napisane: „przecudnej urody wiejska dziewczyna”. Bardzo mnie ten opis zestresował, bo nie był to czas, kiedy postrzegałam siebie jako wyjątkowo atrakcyjną osobę. Myślę, że wiele dziewczyn w wieku takiej burzy i naporu ma problemy z samoakceptacją” – powiedziała Waligórska-Lisiecka dla VOX FM.

Sporo trudności przysporzyło również przygotowanie odpowiedniego stroju dla serialowej barmanki. Koncepcja wypracowana przez aktorkę oraz pion charakteryzatorski doprowadziła na planie do małego starcia z reżyserem Wojciechem Adamczykiem.

„Kiedy trafiłam na plan, myślałam o tej postaci podobnie jak charakteryzatorki i kostiumografki. Ubrały mnie w długą, luźną, białą sukienkę, miałam rozpuszczone, naturalne włosy, minimalny makijaż i chyba nawet jakiś wianek na głowie - taką boginkę przechadzającą się wśród zbóż. W tej wersji wyszłam na plan pokazać się do akceptacji reżyserowi. Wojtek Adamczyk spojrzał na mnie i powiedział: „Nie, nie, nie, źle, nic z tego. Proszę ją ubrać w mini, szpilki, kolczyki koła, natapirować włosy i zrobić ostry, przerysowany makijaż”. W trybie pilnym byłam przebierana i przemalowywana na zupełnie inną osobę. Gdyby Wojtek nie miał pomysłu na tak wyrazistą, mocną postać, nic by z tego nie powstało. Byłaby to zupełnie inna Wioletka i być może zniknęłaby już po pierwszej serii. Natomiast ta wymyślona na nowo bohaterka dała mi jako aktorce mnóstwo inspiracji do tego, żeby pokombinować z jej głosem, chodem, gestykulacją. Dostałam gotowy materiał, z którym mogłam pracować” – powiedziała aktorka.