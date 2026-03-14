"M jak miłość". Zemsta gangstera dopadnie Magdę i Andrzeja

"M jak miłość", odcinek 1922: Andrzej Budzyński jedynym ratunkiem dla Pauliny

W najnowszej odsłonie produkcji widzowie zobaczą, jak żona Igora uświadamia sobie dramatyczne położenie. Kobieta zrozumie, że ucieczka od niebezpiecznego partnera graniczy z cudem. Paulina zdecyduje się zatrudnić Budzyńskiego w charakterze swojego pełnomocnika prawnego. Wybór nie będzie przypadkowy, ponieważ dziesięć lat temu łączył ich namiętny romans. Obecnie decydującym czynnikiem okazuje się jednak ogromne zaufanie, jakim wciąż darzy dawnego partnera. To właśnie przy nim bohaterka grana przez Marię Wieczorek czuje się w pełni bezpiecznie.

Kamil Gryc walczy z Igorem Jabłońskim. Brak zarzutów w 1922. odcinku "M jak miłość"

Starania Kamila Gryca o pociągnięcie przestępcy do odpowiedzialności zakończą się fiaskiem. Mimo że bohater był jedną z ofiar gangstera, prokuratura nie postawi Jabłońskiemu żadnych zarzutów. Po ucieczce z domu Paulina będzie zmuszona do ukrywania się w specjalnie wynajętej kawalerce. Andrzej zapewni jej pełną ochronę w tym niepozornym lokum, jednak bezwzględny bandyta i tak zawsze będzie o krok przed nimi, skutecznie krzyżując plany uciekinierki.

Kluczowym elementem w sprawie mogłyby okazać się oficjalne zeznania Pauliny obciążające jej męża. Prawnik dawnej miłości kategorycznie zabroni jej jednak występowania przed prokuratorem. Budzyński doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka i nie wyrazi zgody na takie przesłuchanie. Od tej jednej decyzji zależy bowiem nie tylko życie i zdrowie samej uciekinierki. Sprawa ma bezpośredni wpływ również na codzienne bezpieczeństwo Magdy oraz Andrzeja.

Zastraszanie żony przez bandytę nie ustanie, a jego tłumaczenia dotyczące podejrzanych biznesów to zaledwie preludium nadchodzących wydarzeń. Jabłoński zacznie intensywnie planować bezwzględny odwet na wszystkich zaangażowanych. Skieruje do Pauliny jasny komunikat, w którym zapowie ich rychłe spotkanie. Mężczyzna będzie stanowczo zapewniał, że samodzielnie rozwiąże wszystkie problemy, a ich małżeńskie relacje wkrótce wrócą do dawnej normy.

Magda i Andrzej na celowniku. Koszmar Budzyńskich w nowym odcinku "M jak miłość"

Konsekwencje zniknięcia Pauliny uderzą bezpośrednio w głównych bohaterów serialu. Gangster skieruje swoje otwarte groźby prosto w stronę Budzyńskiego oraz jego żony. Małżeństwo podejmie gigantyczne ryzyko, angażując się w wyciągnięcie dawnej partnerki prawnika z rąk niebezpiecznego tyrana. Ostatecznie przerażona kobieta wyjawi Andrzejowi całą prawdę o mrocznej przeszłości swojego partnera. Ta spowiedź będzie stanowić punkt zapalny dla brutalnej zemsty Jabłońskiego. Magda i jej mąż znajdą się w samym centrum mafijnego koszmaru, z którego nie będzie łatwej drogi ucieczki.

