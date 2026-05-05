Darek z "Hotelu Paradise" murem za Martyną. Czy są razem po programie?

Darek z "Hotelu Paradise" ma trudny wybór na Rajskim Rozdaniu

Zbliżające się wielkimi krokami Rajskie Rozdanie najpewniej przekreśli szanse na dalszy udział w formacie Roksany lub Martyny. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że poinformuje obie panie o swojej ostatecznej decyzji, Darek wciąż bije się z myślami. Jego wstępne deklaracje nie dają absolutnie żadnej gwarancji, co sprawia, że obie uczestniczki tkwią w ogromnym zawieszeniu i nie wiedzą, jak postąpi mężczyzna.

Związek po programie "Hotel Paradise"? Darek wspiera Martynę

Podczas ostatniej rywalizacji o immunitet Roksana poddała się, by utorować drogę do zwycięstwa Oliwce, co u wielu osób spotkało się z ogromnym uznaniem. Martyna odebrała tę sytuację skrajnie inaczej, czując się poszkodowana przez sojusz dwóch konkurentek wymierzony bezpośrednio w nią. Nowa mieszkanka willi była niemal pewna, że w pojedynkę wywalczyłaby bezpieczną pozycję. Do tego nie doszło, a postawa Roksany nie wszystkim przypadła do gustu.

Po telewizyjnej emisji zadania Darek odpowiadał na Instagramie na pytania fanów, stając w obronie Martyny. Mężczyzna konsekwentnie zaznaczał, że to właśnie ona zasłużyła na zwycięstwo, a zachowanie Roksi uważa za nieszczere oraz niesprawiedliwe.

Takie zachowanie rodzi domysły, czy mężczyzna ostatecznie stworzył z Martyną hotelowy związek i czy ich relacja przetrwała poza murami panamskiej willi. Na pewno wiadomo tylko tyle, że Darek twardo obstaje przy swojej opinii i otwarcie broni punktu widzenia nowej uczestniczki, o czym daje wprost na swoim Instagramie.