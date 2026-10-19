M jak miłość, odcinek 1949: Przeraźliwy wypadek Anety! Olek będzie musiał szybko interweniować - ZDJĘCIA

Olek z "M jak miłość" pamięta nocne wyznania Anety o ojcu Zosi

W 1949. odcinku hitu TVP2 widzowie zobaczą, jak Olek powraca do szokujących słów, które padły z ust jego żony poprzedniego wieczoru. Kobieta niefortunnie zmieszała leki ułatwiające zasypianie z alkoholem, co rozwiązało jej język. W stanie odurzenia wyznała, że prawdziwym ojcem dziewczynki wychowywanej przez Kasię jest Jakub. Chociaż Chodakowski na początku był kompletnie zdezorientowany, szybko doszedł do wniosku, że taka historia nie mogła zostać po prostu zmyślona. Kolejnego dnia stanowczo odmówi przyjęcia tłumaczeń Anety, jakoby upojenie winem i medykamentami wywołało u niej wyłącznie bełkot, i rozpocznie domowe śledztwo.

Sytuacja jest dla bohatera niezwykle delikatna, ponieważ Jakub to jego bliski przyjaciel. Perspektywa, w której mężczyzna od tak dawna nie ma pojęcia o istnieniu własnego dziecka, jest dla Olka z "M jak miłość" nie do zaakceptowania i uznaje, że musi przerwać tę spiralę kłamstw. Z kolei Aneta znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu, próbując zachować balans między małżeńską szczerością a obietnicą złożoną Sanockiej. Kobieta ma pełną świadomość, że jeśli potwierdzi wypowiedziane w nocy rewelacje, sekret jej przyjaciółki bezpowrotnie wyjdzie na światło dzienne.

Krew w kuchni! Aneta w 1949. odcinku "M jak miłość" przetnie dłoń

Do najbardziej dramatycznych scen dojdzie podczas rutynowych obowiązków domowych przy przyrządzaniu posiłku. W 1949. epizodzie "M jak miłość" Aneta będzie zajęta krojeniem składników na sałatkę. Właśnie wtedy jej mąż po raz kolejny poruszy najbardziej niewygodny dla niej temat. Olek zapyta wprost, czy Jakub faktycznie jest biologicznym ojcem Zosi, co wywoła u kobiety natychmiastową i dość nerwową reakcję.

Niespodziewane pytanie sprawi, że Chodakowska całkowicie straci skupienie nad pracą w kuchni. Przez gwałtowny ruch dłonią ostrze noża głęboko wbije się w jej palec, powodując obfite krwawienie. W przypływie złości natychmiast oskarży Olka o wybranie najgorszego z możliwych momentów na drążenie tak trudnych i kontrowersyjnych spraw. Zaskoczony mężczyzna uderzy się w pierś, przyznając, że faktycznie z tymi pytaniami mógł poczekać na chwilę, gdy żona nie będzie trzymała w rękach niebezpiecznych narzędzi.

Chodakowski z "M jak miłość" ratuje żonę. Konieczna będzie interwencja chirurga?

W 1949. odcinku telenoweli nie będzie jednak czasu na długie dyskusje o winie i rzucanie wzajemnych oskarżeń. Kiedy Chodakowski zobaczy krew płynącą z palca żony, natychmiast obudzi się w nim instynkt doświadczonego lekarza. Szybkim ruchem zatamuje krwawienie, a następnie przystąpi do szczegółowych oględzin skaleczenia. W pierwszej chwili uraz Anety wyda się na tyle głęboki i groźny, że specjalista zacznie poważnie rozważać konieczność założenia profesjonalnych szwów u chirurga.

Dokładniejsza diagnoza przyniesie jednak sporą ulgę domownikom. Określenie rozmiaru obrażeń wykaże, że ostatecznie obejdzie się bez wycieczki na oddział ratunkowy. Zręcznie założony przez Olka opatrunek w zupełności wystarczy, by odpowiednio zabezpieczyć uszkodzoną tkankę. Choć całe zamieszanie z kuchennym wypadkiem sprawi, że dyskusja o Kasi zostanie na chwilę wstrzymana, to z pewnością nie zakończy sprawy. Mąż zranionej kobiety ani myśli zrezygnować z wyciągnięcia na jaw prawdy, którą wyłapał pod osłoną nocy.

Najnowszy, 1949. odcinek "M jak miłość" zagości na ekranach telewizorów dokładnie w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Telewizja Polska zaplanowała jego premierową emisję na godzinę 20.50 na antenie stacji TVP2.