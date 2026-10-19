W poprzednim odcinku Miłosz wciąż nie mógł zapomnieć o tym, co przed weekendem zobaczył pod gabinetem Bożenki. Przed treningiem zwierzył się Norbertowi, a ten poradził mu, by wprost zapytał żonę o spotkanie z Tomkiem. Monika, zaniepokojona złym snem, zadzwoniła do Daniela, żeby upewnić się, że u niego i Kai wszystko jest w porządku. Ula zażądała od Kornela spotkania w sprawie zasad kontaktów z dziećmi. Mężczyzna przyjechał do niej do pracy i przy okazji poznał Milecką. Bruno powiedział Agnieszce i Januszowi, że nie ma sensu naciskać na szybki powrót Zosi do Polski. Rozmowę przerwała Edyta, prosząc o zawiezienie do szpitala, bo Tymon miał wypadek na treningu. Teraz Miłosz postanowi wyjaśnić sprawę Tomka z Bożenką.

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„Klan” odcinek 4763 - streszczenie

Bożenka i Miłosz będą udawać przed rodziną, że między nimi wszystko jest w porządku. Bolek zawiezie żonę do szpitala na zaplanowany zabieg, a synowa uspokoi Heniutkę, że poradzą sobie bez niej. Pod nieobecność rodziców Miłosz znów wróci do piątkowego spotkania Bożenki z Tomkiem i zażąda wyjaśnień. Bożenka nie będzie jednak miała zamiaru się tłumaczyć. Dżesika powie Dymce, że razem z Czesią planują otworzyć wypożyczalnię strojów wieczorowych. Kontuzjowany Tymon odwiedzi Agnieszkę i Janusza i opowie im o wypadku na treningu, po którym trafił na izbę przyjęć. Będzie próbował przedstawić wszystko tak, jakby starł się z jakimś atletą, ale Edyta zdradzi prawdziwą wersję wydarzeń. Marek poprosi Leopolda i Lucynę o spotkanie bez Maćka, bo chce spokojnie porozmawiać o etacie w ich restauracji.

„Klan” odcinek 4763 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4763. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Miłosz nie odpuści Bożence i zażąda wyjaśnień w sprawie jej spotkania z Tomkiem. Żona nie będzie jednak chciała się przed nim tłumaczyć.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ludzi, którzy są częścią ich życia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, napięciami w związkach, chorobami i kłopotami w pracy. W ich codzienności ważne są też relacje z dziećmi, przyjaciółmi, sąsiadami i nowymi partnerami. W „Klanie” nawet pozornie drobne decyzje potrafią mocno namieszać w życiu bohaterów. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Weronika Wierzbowska jako Roksi

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski

Magdalena Górska jako Sandra

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz