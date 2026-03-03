M jak miłość, odcinek 1918: Kinga i Piotrek odnajdą Pawła w lesie. Jego widok ich przerazi

"M jak miłość" odcinek 1918 - kiedy emisja w TVP2?

Fani serialu muszą przygotować się na ogromne emocje we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 w TVP2. To właśnie w 1918. odcinku Piotrek Zduński zakończy swoje prywatne śledztwo i namierzy ukrywającego się brata. Przypomnijmy, że dramat Pawła rozpoczął się miesiąc po śmierci Franki. Zduński, nie mogąc poradzić sobie z żałobą, oddał małego Antosia (Mark Myronenko) pod opiekę babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i wyjechał w nieznane, by w samotności układać sobie życie na nowo. Przez ten czas ograniczył kontakty z bliskimi do absolutnego minimum, wysyłając jedynie zdawkowe wiadomości do matki.

Jednak sytuacja ulegnie drastycznej zmianie właśnie w najnowszym odcinku. Marysia wpadnie w panikę, gdy Paweł nagle przestanie się do niej odzywać i zerwie nawet tę wątłą nić porozumienia. Rogowska, nie mając wieści od syna od dłuższego czasu, zacznie podejrzewać najgorsze. Na szczęście, motywowany przez Kingę (Katarzyna Cichopek), Piotrek nie podda się i ostatecznie dotrze do miejsca pobytu bliźniaka.

Piotrek Zduński dociera do kryjówki w Kampinosie

Poszukiwania zaprowadzą Piotrka do starej leśniczówki w Kampinosie. Co ciekawe, trop ten wskazała wcześniej Magda Budzyńska, słusznie przypuszczając, że Paweł wybrał to miejsce, podobnie, jak zrobił to po swoim bolesnym rozwodzie. Magda wraz z Andrzejem (Krystian Wieczorek) odwiedzili nawet ten rejon, jednak wówczas Zduński zdołał się przed nimi ukryć i nie dał po sobie poznać, że przebywa w budynku. Przed bratem bliźniakiem nie uda mu się jednak schować.

Kiedy Piotrek stanie z Pawłem twarzą w twarz, zobaczy człowieka w rozsypce. Zduński wciąż nie jest w stanie pogodzić się ze śmiercią żony. Tragizmu sytuacji dodaje fakt, że Piotrek ma spory udział w pogorszeniu stanu psychicznego brata. To właśnie on namówił Kingę, by przekazała szwagrowi pożegnalne nagrania wideo od Franki. Filmy te, zamiast pomóc w pożegnaniu, doprowadziły Pawła do ostatecznego załamania.

Czy Paweł Zduński wróci do Warszawy w 1918 odcinku?

Widok odnalezionego brata nie napawa optymizmem. W 1918. odcinku "M jak miłość" Paweł wciąż będzie wrakiem człowieka, niegotowym na powrót do dawnego życia. Mężczyzna nie wyobraża sobie powrotu do pustego mieszkania, a przede wszystkim spotkania z synem Antosiem, który jest żywym przypomnieniem zmarłej Franki. Ból sprawia mu każda myśl o miejscach, które wspólnie planowali, takich jak dom w Grabinie.

Losy Pawła wciąż stoją pod znakiem zapytania. Nie jest jasne, czy zdecyduje się on pozostać w swojej leśnej pustelni, czy może ulegnie presji brata. Piotrek z pewnością będzie chciał ściągnąć go do domu i pomóc mu stanąć na nogi, ale decyzja o opuszczeniu leśniczówki nie przyjdzie Pawłowi łatwo. Odpowiedzi na to, jak potoczy się ta dramatyczna historia, poznamy już niebawem przed telewizorami.

M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Zakocha się w dużo młodszej lekarce!