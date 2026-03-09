M jak miłość, odc. 1915: Pilny telefon ze szpitala. Aneta przekaże Dorocie niepokojące informacje

Emisja 1915. odcinka „M jak miłość”. Kiedy oglądać w TVP2?

W 1915. epizodzie (którego emisja zaplanowana jest na poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2) Aneta wezwie Dorotę do kliniki. Dla Kaweckiej to powrót do najgorszych wspomnień. Milionerka spędziła długie miesiące w Ameryce, gdzie z dala od bliskich przeszła wyczerpującą walkę z nowotworem. Później ciągłe kontrole oraz niefortunny upadek ponownie zmusiły ją do wizyty w warszawskiej placówce. To właśnie tam Olek operował jej rękę, a żona Bartka poznała nieletniego Franka. Chłopiec trafił na oddział z poważnym urazem nogi, który brutalnie przekreślił jego piłkarskie marzenia. Tragiczny los załamanego dziecka głęboko poruszył wtedy Kawecką.

Aneta Chodakowska prosi Dorotę Kawecką o pomoc. Chodzi o pacjenta w "M jak miłość"

Stan kontuzjowanego dziecka mocno zaniepokoi również Chodakowską. Lekarka zauważy, że Franek całkowicie wycofuje się w siebie, unika jakichkolwiek rozmów i reaguje wyraźnym strachem. Wtedy żona Olka postanowi poprosić o interwencję Dorotę, z którą młody pacjent złapał wcześniej bardzo dobry kontakt. Milionerka błyskawicznie pojawi się na oddziale, ale tym razem zupełnie nie z powodu badań czy własnego leczenia.

Dorota i Aneta martwią się o Franka w nowym odcinku serialu

Kawecka natychmiast spróbuje dotrzeć do zamkniętego w sobie dziecka. Podczas próbnej wymiany zdań z pacjentem szybko dotrze do niej jednak smutna prawda, że kondycja psychiczna chłopca jest w krytycznym stanie.