"M jak miłość". Niespodziewane wyznanie Martyny i wyjazd w góry z Jakubem

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Data wspólnej ucieczki tej dwójki bohaterów nie jest przypadkowa i zbiega się z dramatycznymi wydarzeniami dla detektywa. Właśnie w tym epizodzie Kasia stanie na ślubnym kobiercu u boku Mariusza. Karski będzie wręcz zdruzgotany faktem, że dawna miłość ostatecznie układa sobie życie z innym mężczyzną, definitywnie zamykając furtkę powrotu do ich dawnej relacji. Bolesna świadomość nieodwracalnej utraty ukochanej mocno przytłoczy policjanta.

W trudnych chwilach mężczyzna poszuka oparcia u swojej przyjaciółki, chociaż ta wprost zasugeruje mu, że zapadanie się w rozpaczy i ciągłe analizowanie przeszłości donikąd nie prowadzi. Emocje związane z ceremonią ślubną doprowadzą do poważnego zgrzytu między dwojgiem bliskich sobie ludzi. Kuba wprawdzie po chwili zreflektuje się, że zareagował zbyt nerwowo i wyładował frustrację na niewłaściwej osobie, jednak otwartym pozostanie pytanie, czy zraniona kobieta zdoła mu szybko wybaczyć ten incydent.

Szczera rozmowa Jakuba i Martyny w 1924 odcinku "M jak miłość"

Kiedy zapadnie zmrok, Karski zjawi się w kampinoskiej leśniczówce. Kobieta początkowo nie będzie chciała mieć z nim nic wspólnego i spróbuje go zignorować, ostatecznie jednak przełamie niechęć i zaprosi gościa do środka. Mężczyzna natychmiast uderzy się w pierś z powodu swojego wybuchu, po czym zaproponuje przygotowanie gorącego napoju dla rozluźnienia ciężkiej atmosfery. Przy świetle domowego kominka dojdzie do bardzo intymnej wymiany myśli i podsumowania trudnych uczuć. Detektyw wreszcie głośno przyzna, że nie ma absolutnie żadnego sensu rozdrapywać starych ran, zwłaszcza że jego dawna partnerka buduje nową rodzinę, ma dziecko z innym mężczyzną i tamten rozdział jest już bezpowrotnie zamknięty.

Wspólna podróż przyjaciół w 1924 odcinku "M jak miłość" szansą na zapomnienie

Decyzja o górskiej eskapadzie ma podziałać niczym opatrunek na zszarpane nerwy i krwawiące serce Karskiego, który w głębi duszy ciągle nie potrafi wyrzucić ze swoich myśli byłej małżonki. To właśnie odcięcie się od codzienności ma pomóc mu odzyskać równowagę. Zanim jednak wyruszą, bohaterka wykaże się sporą delikatnością.

- Ale ten wyjazd to była luźna propozycja nie? -

Tymi słowami Martyna spróbuje dać przyjacielowi pełną swobodę wyboru, nie chcąc stawiać go w niezręcznej sytuacji. Karski odpowie jej z dużym przekonaniem i pokorą.

- Wiem, ale przemyślałem to i przyda mi się parę dni wolnego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że góry dobrze robią na głowę... Wydarłem się na ciebie, a sam chciałem dziś jechać na ślub Kaśki. Teraz wiem, co wtedy czułaś na weselu Kamy i Marcina. Popieprzony jestem... -

Emocjonalne słowa Jakuba spotkają się z natychmiastową i dość obiecującą reakcją ze strony jego przyjaciółki, która bez cienia wahania podchwyci ten sam ton rozmowy.

- Razem jesteśmy popieprzeni, dlatego tak pasujemy do siebie. I tak, góry zdecydowanie są nam niezbędne. Kto powiedział, że dobrze robią na głowę? -

Taka bezpośrednia odpowiedź wywoła u funkcjonariusza szczery uśmiech, ponieważ gospodyni zupełnie nieświadomie sparafrazowała samą siebie z dawnych lat – to właśnie ona wmawiała mu kiedyś cudowną moc tatrzańskich krajobrazów. Ewolucję tej wyjątkowej relacji oraz dokładne skutki ich wspólnego urlopu widzowie będą mogli śledzić w nadchodzących odsłonach telewizyjnego hitu.