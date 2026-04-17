"M jak miłość". Marcin odrzuci ofertę nowej szefowej, ale milionerka i tak nie odpuści

Katarzyna Dąbrowska w "M jak miłość". Odcinek 1929 przyniesie zmiany

Dołączenie Katarzyny Dąbrowskiej do stałej obsady popularnej produkcji zwiastuje poważne zawirowania w relacji głównych bohaterów. Marcin niedawno zrezygnował z prowadzenia agencji detektywistycznej i przeniósł się do dużej firmy na stanowisko specjalisty od bezpieczeństwa. Podjął tę decyzję wyłącznie ze względu na żonę Kamę, która nieustannie martwiła się o jego życie. Niestety praca w stabilnej korporacji wcale nie uchroni go przed kolejnymi, zupełnie nieoczekiwanymi problemami, a nowa rola szybko okaże się pułapką.

Marcin wpadnie w oko nowej szefowej w 1929 odcinku "M jak miłość"

Wszystko za sprawą głównej prezes przedsiębiorstwa, w którym zatrudnił się Chodakowski. Elżbieta Domańska to kobieta niezwykle zdeterminowana, pewna siebie oraz obrzydliwie bogata, która nie znosi sprzeciwu. Milionerka od pierwszego wejrzenia zafascynuje się nowym podwładnym i postanowi spędzać z nim jak najwięcej czasu. Przystojny pracownik natychmiast stanie się jej głównym obiektem zainteresowania, co zapoczątkuje serię niekomfortowych sytuacji w biurze.

Wpływowa przełożona bardzo szybko przejdzie do działania i przedstawi swojemu pracownikowi wyjątkowo intratną ofertę. Kobieta zaplanuje przeniesienie go zza biurka bezpośrednio u swego boku w roli prywatnego ochroniarza. Nowe stanowisko miałoby zagwarantować Chodakowskiemu znacznie wyższe wynagrodzenie, ale wiązałoby się z nieustannymi wyjazdami zagranicznymi. Prezes korporacji żyje w ciągłym ruchu i regularnie podróżuje po całym świecie, dlatego potrzebuje zaufanej osoby do ochrony.

Szefowa użyje wszelkich możliwych argumentów finansowych oraz zawodowych, aby przekonać podwładnego do zmiany stanowiska. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, Domańska przedstawi wizję pełną luksusu, wysokich zarobków oraz ekscytujących wyzwań, celowo kusząc go wizją podwojonej wypłaty i zagranicznych wojaży.

- Myślę, że taka praca byłaby dla pana odpowiednim wyzwaniem - tak Elżbieta zacznie kusić Marcina. - Oferuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu... No i podwojenie pańskiej pensji. W końcu moje bezpieczeństwo jest dla firmy bezcenne - doda Domańska, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Marcin odrzuci propozycję Elżbiety Domańskiej w nowym odcinku "M jak miłość"

Mimo lukratywnych obietnic główny bohater zachowa asertywność i stanowczo odrzuci niespodziewaną ofertę. Jego zdecydowana postawa wywoła natychmiastowe oburzenie u przyzwyczajonej do posłuszeństwa milionerki. Żadne logiczne argumenty ze strony pracownika nie trafią do przekonania urażonej szefowej, która zignoruje powody jego decyzji.

- To wszystko brzmi bardzo kusząco, ale niestety, nie mogę przyjąć pani propozycji. Pewnie pani wie, że wcześniej prowadziłem ze wspólnikiem agencję detektywistyczną, ale żona niezbyt dobrze to znosiła, bała się o moje bezpieczeństwo. I dlatego... - wykręci się Marcin.

- Rzucił pan dla niej to, co kocha? Jak romantycznie. Takie poświęcenie... - Elżbieta przerwie mu z kpiną w głosie.

- Po prostu żonę kocham bardziej - zapewni szefową Marcin, który postawi granicę ich relacji służbowych.

Elżbieta zmusi Marcina do uległości w 1929 odcinku "M jak miłość"

Odmowa ze strony pracownika w ogóle nie wpłynie na plany zdeterminowanej prezes, która za punkt honoru przyjmie dopięcie swego. Serwis swiatseriali.interia.pl donosi, że prawdziwe motywacje kobiety ujrzą światło dzienne podczas jej prywatnej konwersacji telefonicznej. W trakcie rozmowy o nadchodzącym wyjeździe służbowym do stolicy Austrii Domańska wyjawi znajomej swoje rzeczywiste zamiary wobec zatrudnionego mężczyzny.

- Tak, widzimy się w poniedziałek na targach w Wiedniu. Jak zobaczysz mojego nowego osobistego ochroniarza, to padniesz z zazdrości. Jest wręcz nieprzyzwoicie przystojny. Sama się przekonasz. Formalnie nie jest jeszcze moim bodyguardem, ale będzie, chociaż... sam jeszcze o tym nie wie.

Bezwzględna milionerka ostatecznie zrealizuje swój plan bez zgody samego zainteresowanego. Pod koniec epizodu Chodakowski odbierze oficjalne powiadomienie od przełożonego działu bezpieczeństwa, które całkowicie zburzy jego dotychczasowy spokój i postawi go przed faktem dokonanym. Mężczyzna zostanie pozbawiony jakiegokolwiek wyboru w kwestii swoich obowiązków zawodowych.

- To pilna sprawa. Dostaliśmy polecenie z centrali, prezes Domańska leci w poniedziałek do Wiednia, będzie pan jej osobistym ochroniarzem. Informacje przesłałem panu mailem - usłyszy Marcin i już nie będzie mógł się sprzeciwić szefowej.