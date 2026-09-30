W poprzednim odcinku Irmina po wiadomości o śmierci ojca zaczęła szykować się do wyjazdu do Zambrowa. Leszek miał ją odwieźć, ale Rutka musiał zostać w pracy i z dziećmi, choć chciał jej towarzyszyć. Irmina zapewniła go, że poradzi sobie z mamą, a ktoś musi też zostać z panem Filipem. Pomoc zaoferowała również Bogna. Oskar nie mógł pogodzić się z tym, że Mariola mimo zaręczyn nadal pracuje jako gospodyni u Jerzego. Sam Jerzy nie widział w tym jednak żadnego problemu. U Pawła atmosfera się poprawiła, bo Lubicz zaczął akceptować decyzję syna o pozostaniu w Polsce. Gustaw pojechał na lotnisko po wracającą z Algierii Agatę, która przywiozła ze sobą stylistę Alana. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4750 - streszczenie

Agata wyjaśni Gustawowi, że Alan zostanie u nich na kilka dni. Stylista jest ważną postacią w świecie mody i może pomóc jej w karierze, dlatego nie mogła odmówić mu gościny. Agata postanowi też zacząć uczyć się francuskiego. Wieczorem Kowalski przygotuje kolację, ale szybko wyjdzie na jaw, że Alan nie je wieprzowiny ani nie pije alkoholu. Agata zabierze więc go do restauracji. Ula zorganizuje spotkania z kandydatkami na nianię i poprosi Leopolda o wsparcie. Już pierwsza z kobiet zrobi na niej bardzo dobre wrażenie. W restauracji Maćka Marek odda dług. Z zaplecza z niepokojem będą obserwować go Martyna i Lucyna. Sylwia wróci do domu zmęczona. Powie, że zawiozła Heni propozycje ciast i złożyła papiery w sanepidzie. Skoczek oznajmi jej jednak, że znalazł dla niej pracę księgowej.

„Klan” odcinek 4750 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4750. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. W tym odcinku ważne będą między innymi sprawy Agaty, Uli i Sylwii.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o życiu wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ludzi, którzy są z nią blisko związani. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, napięciami w związkach, chorobami, kłopotami w pracy i codziennymi wyborami. Ważną rolę odgrywają też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy oraz dzieci Lubiczów. W tej historii liczą się bliskość, odpowiedzialność, konflikty i powroty. W serialu grają między innymi:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz