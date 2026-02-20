W poprzednich odcinkach (329-333) Curro coraz bardziej kwestionował sens przyjęcia tytułu barona de Linaja, rozdarty między oczekiwaniami rodu a własnymi przekonaniami, co niepokoiło jego otoczenie. Bliscy Maríi wciąż żywili nadzieję na jej odnalezienie, podczas gdy ona, wycieńczona i zdezorientowana, zmagała się z traumą. Pía odkryła kłamstwo Very, lecz zamiast ją zdemaskować, zdecydowała się ją zatrzymać w pałacu. Alonso, pod wpływem wspomnienia jaskini, wyruszył na poszukiwania Maríi, odnajdując ją w grocie. W pałacu narastało napięcie między Leonor, Martiną i Curro, a Cruz odcinała się od Pelaya. Vera ujawniła prawdę o swoim pochodzeniu, a Pelayo naciskał na akceptację wizyty Cavendisha. Powrót Maríi przyniósł ulgę, ale nie zakończył konfliktów - Leonor obwiniała Martinę, Catalina przepraszała ojca, a Manuel próbował odbudować relację z Janą, napotykając jej chłodny dystans.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 334

Petra wypytuje Verę o jej poprzednią pracę. Podejrzewa, że nowa pokojówka nie mówi prawdy. Cruz i Lorenzo naradzają się, jak nie dopuścić do przejęcia przez Curro tytułu barona. Markiza proponuje drastyczne rozwiązanie. Jana ma wielki żal do Manuela, że wyjechał bez słowa. Oznajmia mu, że nie chce go więcej widzieć. Pelayo umawia się z Cavendishem na odbiór kolejnego transportu przemycanej broni. María Fernández nie szczędzi złośliwości nowej służącej. Jana staje w obronie Very. Teresa i Lope wtajemniczają ją w sprawy La Promesy. Leonor deklaruje, że wyjedzie do Ameryki, nawet bez zgody rodziców.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 335

María Fernández od początku daje Verze odczuć niechęć. Nie kryje złośliwości i dystansu. Jana reaguje. Staje po stronie Very i nie pozwala jej atakować. Teresa i Lope wprowadzają nową służącą w realia La Promesy. Tłumaczą zasady i relacje panujące w pałacu. Leonor informuje rodzinę o swojej decyzji. Chce wyjechać do Ameryki. Zapowiada, że zrobi to nawet bez zgody rodziców.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 336

Jana chce zapomnieć o Manuelu i spróbować ułożyć sobie życie u boku Abla. Feliciano i Petra po raz pierwszy próbują odbudować swoją relację. María jest podejrzana o kradzież zegarka kapitana. Pokaz maga Solomando zachwyca gości i niespodziewanie przeradza się w publiczne oświadczyny Pelaya. Catalina odrzuca propozycję małżeństwa.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 337

Cruz i Alonso godzą się na wyjazd Leonor do Stanów Zjednoczonych. Dziewczyna wciąż nie może wybaczyć Martinie, że ukrywała przed nią związek z Curro. Feliciano cieszy się z pojednania z Petrą – ta dziękuje Píi za wstawiennictwo. Markiza oskarża Maríę o kradzież zegarka i ją zwalnia. Jana wciąż unika Manuela. Cruz i Lorenzo knują, jak się pozbyć Curro.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 338

Służba ubolewa nad zwolnieniem Maríi i oskarża o kradzież zegarka Verę – Lope jej broni. Jana instaluje przyjaciółkę w domu Ramony. Cruz wypomina Catalinie gwałtowną reakcję na oświadczyny Pelayo. Abel wspiera Janę. Wciąż ma nadzieję, że mogą być razem. Cruz wpada na pomysł jak się pozbyć Curro.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 334-338 zostanie wyemitowana w dniach od 23 do 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

