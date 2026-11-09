„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 999

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-09 8:57

W 999. odcinku serialu „Akacjowa 38” powrót bohaterów z pustelni wywoła ogromny skandal i falę oskarżeń. Przeor zarzuci księdzu Telmowi, że ten haniebnie wykorzystał osłabioną i nieprzytomną Lucię, gdy oboje przebywali w odosobnieniu. W tym samym czasie Casilda podejmie przełomową decyzję dotyczącą spadku, stawiając własny spokój wyżej niż wielkie pieniądze.

W poprzednim odcinku Lucia i Telmo cieszyli się spokojem w pustelni, nie mając pojęcia, że stali się celem podstępnej intrygi. Nieznany sprawca podał im środek nasenny i ułożył ich obok siebie, co niedługo później odkryli Samuel wraz z przeorem. W tym samym czasie Servando zaczął kurację nowym lekiem, a roszczenia Marii powstrzymały Casildę przed podpisaniem dokumentów o zrzeczeniu się spadku. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 999 - streszczenie

Stan zdrowia Servanda będzie wciąż bardzo poważny, co skłoni Leonor do zorganizowania specjalnej premiery sztuki teatralnej z udziałem służących. Don Ramon stanowczo sprzeciwi się udziałowi Trini w tym ulicznym przedstawieniu, dbając o jej spokój i bezpieczeństwo. Lucia po powrocie do domu okaże się wyjątkowo słaba fizycznie, co wykorzysta przeor do zaatakowania księdza Telma. Duchowny zostanie oskarżony o wykorzystanie bezbronnej kobiety, gdy ta znajdowała się pod wpływem środków odurzających i była nieprzytomna. Z kolei Casilda ostatecznie odmówi podpisania dokumentów spadkowych, uznając, że pieniądze mogłyby odebrać jej radość życia i codzienny uśmiech.

„Akacjowa 38” odcinek 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 999. odcinek hiszpańskiej telenoweli „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców reprezentujących różne klasy społeczne. Produkcja zdobyła w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów i nagłych zwrotów akcji. Widzowie śledzą perypetie kilku mieszczańskich rodzin, z których każda skrywa własne, niekiedy mroczne pragnienia. Serial jest ceniony za doskonałe kreacje aktorskie oraz bogatą atmosferę historyczną dawnej Hiszpanii. W serialu grają m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 999
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie