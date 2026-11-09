W poprzednim odcinku Lucia i Telmo cieszyli się spokojem w pustelni, nie mając pojęcia, że stali się celem podstępnej intrygi. Nieznany sprawca podał im środek nasenny i ułożył ich obok siebie, co niedługo później odkryli Samuel wraz z przeorem. W tym samym czasie Servando zaczął kurację nowym lekiem, a roszczenia Marii powstrzymały Casildę przed podpisaniem dokumentów o zrzeczeniu się spadku. Czego teraz się spodziewać?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Akacjowa 38” odcinek 999 - streszczenie

Stan zdrowia Servanda będzie wciąż bardzo poważny, co skłoni Leonor do zorganizowania specjalnej premiery sztuki teatralnej z udziałem służących. Don Ramon stanowczo sprzeciwi się udziałowi Trini w tym ulicznym przedstawieniu, dbając o jej spokój i bezpieczeństwo. Lucia po powrocie do domu okaże się wyjątkowo słaba fizycznie, co wykorzysta przeor do zaatakowania księdza Telma. Duchowny zostanie oskarżony o wykorzystanie bezbronnej kobiety, gdy ta znajdowała się pod wpływem środków odurzających i była nieprzytomna. Z kolei Casilda ostatecznie odmówi podpisania dokumentów spadkowych, uznając, że pieniądze mogłyby odebrać jej radość życia i codzienny uśmiech.

„Akacjowa 38” odcinek 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 999. odcinek hiszpańskiej telenoweli „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców reprezentujących różne klasy społeczne. Produkcja zdobyła w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów i nagłych zwrotów akcji. Widzowie śledzą perypetie kilku mieszczańskich rodzin, z których każda skrywa własne, niekiedy mroczne pragnienia. Serial jest ceniony za doskonałe kreacje aktorskie oraz bogatą atmosferę historyczną dawnej Hiszpanii. W serialu grają m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)