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W poprzednim odcinku Lucia i Telmo cieszyli się spokojem w pustelni, nie mając pojęcia, że stali się celem podstępnej intrygi. Nieznany sprawca podał im środek nasenny i ułożył ich obok siebie, co niedługo później odkryli Samuel wraz z przeorem. W tym samym czasie Servando zaczął kurację nowym lekiem, a roszczenia Marii powstrzymały Casildę przed podpisaniem dokumentów o zrzeczeniu się spadku. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 999 - streszczenie
Stan zdrowia Servanda będzie wciąż bardzo poważny, co skłoni Leonor do zorganizowania specjalnej premiery sztuki teatralnej z udziałem służących. Don Ramon stanowczo sprzeciwi się udziałowi Trini w tym ulicznym przedstawieniu, dbając o jej spokój i bezpieczeństwo. Lucia po powrocie do domu okaże się wyjątkowo słaba fizycznie, co wykorzysta przeor do zaatakowania księdza Telma. Duchowny zostanie oskarżony o wykorzystanie bezbronnej kobiety, gdy ta znajdowała się pod wpływem środków odurzających i była nieprzytomna. Z kolei Casilda ostatecznie odmówi podpisania dokumentów spadkowych, uznając, że pieniądze mogłyby odebrać jej radość życia i codzienny uśmiech.
„Akacjowa 38” odcinek 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 999. odcinek hiszpańskiej telenoweli „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców reprezentujących różne klasy społeczne. Produkcja zdobyła w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów i nagłych zwrotów akcji. Widzowie śledzą perypetie kilku mieszczańskich rodzin, z których każda skrywa własne, niekiedy mroczne pragnienia. Serial jest ceniony za doskonałe kreacje aktorskie oraz bogatą atmosferę historyczną dawnej Hiszpanii. W serialu grają m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)