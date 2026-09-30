W poprzednim odcinku Nana po powrocie do domu troskliwie opiekowała się Poyrazem. W gorączce mężczyzna wyznał jej miłość, a gdy wrócił do zdrowia, oboje spędzali razem czas i uczyli się gotować. Sinan dowiedział się o zaginięciu nagrań z monitoringu związanych z morderstwem, więc skonfrontował się z Baranem i oskarżył go o ukrywanie dowodów. Aynur rozpaczała po utracie jedynej rzeczy, która mogła potwierdzić jej niewinność. Sinan zapewnił ją jednak o swoim wsparciu i obiecał znaleźć dobrego adwokata. Nazli, wdzięczna za pomoc, zaprosiła Merta do kawiarni. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1046 - streszczenie

Aynur zostanie aresztowana za zabójstwo Ezgi. Sinan podejrzewa, że pod paznokciami ofiary może znajdować się DNA kobiety. Tymczasem w domu Poyraza niespodziewanie pojawi się Pelin, jego była ukochana. Kobieta wyzna, że uciekła przed przyrodnim bratem, który chce ją ubezwłasnowolnić i przejąć jej majątek. Jej obecność nie spodoba się Cennet. Matka przypomni Poyrazowi, że Pelin przed laty porzuciła go wtedy, gdy najbardziej jej potrzebował.

„Dziedzictwo” odcinek 1046 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1046. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 16:00 w TVP1. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce warto sprawdzić w programie stacji.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. W centrum historii znajdują się Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W opowieści pojawiają się trudne rozmowy, oskarżenia, manipulacje i sekrety z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę, a domowa codzienność przeplata się z bardziej napiętymi sytuacjami. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar