"Klan", odcinek 4678: Nagłe zniknięcie Maćka wywołuje panikę

Ostatnie chwile w serialu "Klan" z pewnością trzymały was w napięciu, serwując mieszankę rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ola martwiła się o konsekwencje działań Majki, która niestety zignorowała jej dobre rady w sprawie kuratora. Wiga, próbując oszczędzić Annie szpitalnych stresów, odniosła małe zwycięstwo, doprowadzając do przeniesienia jej do innej sali. W tym samym czasie radosną atmosferę w domu Jacka przerwała smutna wiadomość od Linki o śmierci jej babci. Na sam koniec Agnieszka, szykująca się do wyjazdu, dowiedziała się od Tymona i Edyty o zdjęciach ślubnych Zosi, które pojawiły się w sieci. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4678 - streszczenie

Agnieszka, odwiedzając Pawła na Truskawieckiej, nie kryje swojego oburzenia nagłym ślubem Zosi w Pradze. Paweł z rozbawieniem przypomina jej, że w przeszłości postąpiła w bardzo podobny sposób, co stawia jej zachowanie w ironicznym świetle. Tymczasem Paulina, planując towarzyszyć Lince w ostatniej drodze jej babci, jest przekonana, że adopcja dziewczynki jest już tylko formalnością, jednak Jacek ma co do tego poważne wątpliwości. W restauracji Lucyna cieszy się, że Maciek zaangażował się w konkurs na wielkanocny wystrój, co odciągnęło jego myśli od Marka, ale jej spokój zostaje zakłócony, gdy chłopak niespodziewanie wychodzi z Mariuszem. Chociaż Martyna i Lucyna obawiają się, że poszedł szukać Marka, Maciek wraca z zaskakującą niespodzianką – klatką pełną żywych królików. Wieczorem z kolei Judyta, w towarzystwie Igora, wybiera się do klubu tanecznego zięcia, gdzie dochodzi do serii nieoczekiwanych spotkań i odkrycia zaskakujących powiązań towarzyskich.

"Klan" odc. 4678 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji, zwrotów akcji oraz zaskakujących rozwiązań, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych perypetii postaci. Premierowa emisja 4678 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków, opowiadając o losach rodziny Lubiczów. Serial ten w unikalny sposób łączy pokolenia, poruszając uniwersalne tematy i pokazując, że mimo upływu lat, wartości rodzinne pozostają najważniejsze. Widzowie śledzą zarówno codzienne troski, jak i wielkie radości bohaterów, z którymi mogą się utożsamiać. To właśnie ta autentyczność sprawia, że saga rodu Lubiczów wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)