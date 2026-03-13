"Klan", odcinek 4678: Nagłe zniknięcie Maćka wywołuje panikę

Spis treści
Ostatnie chwile w serialu "Klan" z pewnością trzymały was w napięciu, serwując mieszankę rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ola martwiła się o konsekwencje działań Majki, która niestety zignorowała jej dobre rady w sprawie kuratora. Wiga, próbując oszczędzić Annie szpitalnych stresów, odniosła małe zwycięstwo, doprowadzając do przeniesienia jej do innej sali. W tym samym czasie radosną atmosferę w domu Jacka przerwała smutna wiadomość od Linki o śmierci jej babci. Na sam koniec Agnieszka, szykująca się do wyjazdu, dowiedziała się od Tymona i Edyty o zdjęciach ślubnych Zosi, które pojawiły się w sieci. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym odcinku?
"Klan" odc. 4678 - streszczenie
Agnieszka, odwiedzając Pawła na Truskawieckiej, nie kryje swojego oburzenia nagłym ślubem Zosi w Pradze. Paweł z rozbawieniem przypomina jej, że w przeszłości postąpiła w bardzo podobny sposób, co stawia jej zachowanie w ironicznym świetle. Tymczasem Paulina, planując towarzyszyć Lince w ostatniej drodze jej babci, jest przekonana, że adopcja dziewczynki jest już tylko formalnością, jednak Jacek ma co do tego poważne wątpliwości. W restauracji Lucyna cieszy się, że Maciek zaangażował się w konkurs na wielkanocny wystrój, co odciągnęło jego myśli od Marka, ale jej spokój zostaje zakłócony, gdy chłopak niespodziewanie wychodzi z Mariuszem. Chociaż Martyna i Lucyna obawiają się, że poszedł szukać Marka, Maciek wraca z zaskakującą niespodzianką – klatką pełną żywych królików. Wieczorem z kolei Judyta, w towarzystwie Igora, wybiera się do klubu tanecznego zięcia, gdzie dochodzi do serii nieoczekiwanych spotkań i odkrycia zaskakujących powiązań towarzyskich.
"Klan" odc. 4678 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji, zwrotów akcji oraz zaskakujących rozwiązań, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych perypetii postaci. Premierowa emisja 4678 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków, opowiadając o losach rodziny Lubiczów. Serial ten w unikalny sposób łączy pokolenia, poruszając uniwersalne tematy i pokazując, że mimo upływu lat, wartości rodzinne pozostają najważniejsze. Widzowie śledzą zarówno codzienne troski, jak i wielkie radości bohaterów, z którymi mogą się utożsamiać. To właśnie ta autentyczność sprawia, że saga rodu Lubiczów wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)