Hotel Paradise. Co już wiadomo o kolejnym sezonie? Sama lokalizacja to nie wszystko

Hotel Paradise 14. Edyta Zając już na planie nowego sezonu

Edyta Zając ponownie zawitała do "Raju". Prowadząca publikuje w mediach społecznościowych materiały z miejsca, w którym powstaje kolejna edycja programu. Pokazuje między innymi kulisy przygotowań do nagrań i szykowanie się do kolejnych ujęć. Dzięki temu fani mogą zobaczyć niewielki fragment pracy na planie, choć na razie nie wszystkie szczegóły są ujawniane.

Przypomnijmy, że Edyta Zając przejęła rolę gospodyni "Hotelu Paradise" po Klaudii El Dursi w trakcie 13. edycji. Teraz ponownie będzie towarzyszyć uczestnikom w kolejnej odsłonie reality show. Jej obecność na planie potwierdza, że przygotowania do następnego sezonu są już w toku.

Hotel Paradise. Kolejna edycja powstaje na Dominikanie

Jedną z najważniejszych informacji dotyczących nowego sezonu jest lokalizacja. Kolejna edycja "Hotelu Paradise" będzie realizowana na Dominikanie. To właśnie tam uczestnicy będą mieszkać, poznawać się i budować relacje przed kamerami. Sama lokalizacja to jednak dopiero początek informacji, na które czekają widzowie. Na razie nie ujawniono pełnej listy uczestników ani szczegółów dotyczących zasad nowej edycji. Nie wiadomo również, jakie niespodzianki przygotują twórcy programu i czy pojawią się nowe elementy rozgrywki.

Hotel Paradise 14. Kiedy premiera nowego sezonu?

Pojawiła się również wskazówka dotycząca terminu emisji. Nowy sezon "Hotelu Paradise" prawdopodobnie trafi na antenę już wiosną. To oznaczałoby, że na kolejną odsłonę programu widzowie nie będą musieli czekać aż do jesieni przyszłego roku. Na razie nie podano jednak oficjalnej daty premiery. Nie znamy też szczegółów dotyczących uczestników ani dokładnego harmonogramu emisji. Wiele wskazuje na to, że kolejne informacje będą ujawniane stopniowo, w miarę postępu przygotowań do nowego sezonu.