Kryzys w młodym małżeństwie. Zaskakujące rozstanie Natalii i Adama w „M jak miłość”

Dlaczego Adam opuści Natalię w „M jak miłość”? Poważne problemy w odcinku 1951

Wyjazd Adama z Grabiny w 1951. odcinku „M jak miłość” zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami. W dniu, w którym komendant uda się na szkolenie do stolicy, Hania ulegnie tragicznemu wypadkowi na basenie i będzie walczyć o życie. Niestety, Karski nie pojawi się u boku żony, by ją wspierać w tych najtrudniejszych chwilach.

Podczas całodniowego szkolenia policjantów w Warszawie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności. Z nieobecności Adama skorzysta Mikołaj Lipiński. W 1951. odcinku serialu to właśnie on okaże się bohaterem w oczach zdesperowanej Natalii, która zyska powód, by dziękować mu przez resztę życia.

Natalka z „M jak miłość” udaje szczęście przed córką w 1951 odcinku

Zanim dojdzie do dramatycznych wydarzeń na basenie, w 1951. odcinku „M jak miłość” Natalia nie zdoła przekonać Hani, że jej związek z Adamem jest idealny. Co więcej, podczas wyjazdu męża, policjantka wcale nie będzie za nim tęsknić, co nie umknie uwadze bystrej dziewczynki.

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- Gdzie Adam? - zapyta Hania widząc, że Natalka spędza poranek w ogrodzie. - Kończy dziś szkolenie, także będzie pewnie wieczorem... - A jesteś z nim szczęśliwa? - Co to jest za pytanie? - Nie odpowiada się pytaniem na pytanie! - A nie widać? - Natalka nie przekona Hani o małżeńskim szczęściu. Jakby tego było mało w 1951 odcinku "M jak miłość" będzie wciąż wspominać randkę z Mikołajem Lipińskim. Dyrektor szkoły napisze też do niej wiadomość, życząc udanego weekendu.

Adam z „M jak miłość” nie wesprze Natalii podczas wypadku Hani

Później okaże się, że nieobecność Adama w Grabinie przedłuży się. Z powodu opóźnień na szkoleniu, komendant zatelefonuje do żony w 1951. odcinku serialu i poinformuje ją, że nie wróci w zaplanowanym terminie.

- Takie ryzyko szkoleń z chłopakami pracującymi w terenie. W tej robocie nie ma planu lekcji. A tak się cieszyłem, że razem wypijemy kawę w łóżku... - Nie mów, że chodziło o kawę? - Bardzo za tobą tęsknię... - Ja za tobą też. Dlatego idę to rozbiegać. Tobie też polecam... - skłamie Natalia.

Niestety, dramatyczne okoliczności wokół wypadku Hani w 1951. odcinku „M jak miłość” nie skłonią Adama do szybkiego powrotu.

„M jak miłość”, odcinek 1951. Kiedy emisja w TVP2?

Nowy, 1951. odcinek „M jak miłość” zagości na antenie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Widzowie mogą śledzić losy bohaterów punktualnie o godzinie 20:50.