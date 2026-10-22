"M jak miłość": Ostre spięcie Pawła i Agnes. Bezlitośnie przypomni, że to nie jej syn

Paweł postawi granice Agnes. Bolesne słowa w „M jak miłość”

W 1951 odcinku uwielbianego przez widzów serialu TVP2 Paweł zszokuje swoją reakcją na bezinteresowną pomoc Agnes. Kobieta, która do tej pory traktowana była przez niego niemal jak młodsza siostra, wesprze go w obowiązkach podczas wyjazdu do Grabiny. Mimo jej ogromnego zaangażowania w opiekę nad Antosiem, Zduński stwierdzi, że sytuacja zaszła za daleko i postanowi brutalnie sprowadzić ją na ziemię.

Krótki komunikat ze strony Pawła sprawi, że młoda lekarka poczuje się, jakby otrzymała cios prosto w serce. Agnes darzy ogromnym uczuciem zarówno jego, jak i małego Antosia, starając się ze wszystkich sił ułatwić im życie. Jednak bezpośrednie przypomnienie ze strony Zduńskiego, że nie jest matką dziecka, będzie jednoznacznym sygnałem, że jej zaangażowanie zaczęło go przytłaczać.

Jak dokładnie dojdzie do tej konfrontacji? Po przybyciu do Grabiny mały Zduński poczuje się gorzej, co od razu wzbudzi czujność lekarki. Jako doświadczona pediatra, Agnes postanowi czuwać przy chorym chłopcu przez całą noc, dbając o jego komfort. To właśnie to zachowanie sprawi, że Paweł odbierze jej postawę jako próbę wejścia w rolę matki Antosia.

– Widzisz, mały jest zdrowy. Mówiłam... Jest zdrowy, tylko zmęczony po tej wczorajszej nocy

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– uspokoi go Agnes, widząc, że chłopiec czuje się już lepiej.

– Ale nie musiałaś do niego tyle razy w nocy wstawać. To nie twoje dziecko...

– odpowie ostro Paweł, zadając kobiecie ogromny ból.

– Jasne, przepraszam. Ja wiem, że może się czasem narzucam, ale ten mały po prostu zawrócił mi w głowie...

– spróbuje się wytłumaczyć zraniona Agnes.

Jak zareaguje Zduński w nowym odcinku? Zamiast przeprosin za wypowiedziane słowa, natychmiast spróbuje zmienić temat, by uciąć niewygodną rozmowę. Zwróci się do syna, zapowiadając mu, że tej nocy „nie ugra ani minutki”. Agnes, starając się rozładować napięcie, zaproponuje wspólny wieczorny seans filmowy, na co Paweł przystanie krótkim „no spoko”.

W wywiadzie dołączonym do „Kulis serialu M jak miłość”, aktorzy Rafał Mroczek i Amanda Mincewicz opowiedzieli o przyszłości swoich bohaterów. Z ich słów wynika jasno, że w najbliższym czasie Agnes nie ma co liczyć na odwzajemnienie uczuć. Dla pogrążonego w żałobie po zmarłej żonie Pawła, lekarka pozostanie wyłącznie dobrą znajomą.

– Agnes pojawiła się w życiu Pawła dosyć niespodziewanie. A kim jest dla Pawła? Myślę, że to jest dla niego chwilowa szansa, żeby Agnes w takich trudniejszych momentach mogła zaopiekować się jego synem. Paweł zauważa, że Agnes zawsze pojawia się w momencie, kiedy potrzeba. Ale też zawsze pojawia się w momencie na mniej oczekiwanym. Czy to mu pasuje? Nie zawsze ta obecność Agnes jest mu na rękę. Paweł stawia tą granicę z prostej przyczyny - ponieważ widzi, że ta relacja między Agnes i Antkiem jest coraz bliższa i to uczucie, którym Agnes darzy Antka jest uczuciem matczynym. A chyba Pawłowi nie do końca to pasuje...

– zdradził odtwórca roli Pawła.

– Pomaganie drugiemu człowiekowi daje Agnes dużo radości i dużo miłości do działania dalej. Czuje wielką empatię, bo sama przeżyła trudne momenty w życiu. Ten ból, który Paweł przeżywa, a także Agnes ich razem łączy. To jest coś o czym nie muszą komunikować. Jest to takie porozumienie wewnętrzne. Agnes z dobrej woli stawia potrzeby Antka i Pawła ponad swoje. To jest jej sposób okazywania miłości i czucia czegoś większego... Agnes zadaje sobie sprawę, że jej miłość do Antka jest może zbyt intensywna. Ale z drugiej strony, czy jest coś takiego, jak za dużo miłości?

– podsumowała aktorka wcielająca się w Agnes.

Data emisji 1951 odcinka „M jak miłość”

Premiera 1951. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 26 października 2026 roku, o stałej porze – 20:50 na antenie TVP2.