"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 967

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo zamieszania w życiu znanych nam postaci. Rodzina w końcu zorganizowała hucznie celebrowane, choć nieco spóźnione przyjęcie weselne dla Poyraza oraz Nany. W tym samym czasie Sinan zdecydował się na ryzykowny krok i zatrudnił kobietę, która miała udawać jego partnerkę przed matką. Pech chciał, że Aynur stała się świadkiem ich spotkania i przez to uznała, że mężczyzna faktycznie pozostawał w stałym związku. Na komendzie również działo się niemało, ponieważ Czarna objęła stanowisko komisarza i błyskawicznie zaprowadziła tam wyjątkowo surową dyscyplinę. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 967 - streszczenie

Wizyta urzędnika państwowego w domu Poyraza kończy się sukcesem, ponieważ kontrola potwierdza autentyczność jego związku z Naną. Po opuszczeniu mieszkania przez gościa Nana postanawia otwarcie porozmawiać z mężem o znalezionym liście miłosnym. Poyraz tłumaczy jej, że treść wyznania była jedynie kłamstwem przygotowanym specjalnie po to, aby odsunąć podejrzenia wścibskiej Cansel. W tym samym czasie na komendzie Ibo nie zamierza dłużej tolerować sposobu, w jaki traktuje go Czarna, i decyduje się na złożenie wniosku o przeniesienie. Sinan zbiera się na szczerość wobec Aynur i przyznaje, że szukał przez agencję osoby, która udawałaby jego partnerkę przed matką. Aynur jednak stanowczo odmawia udziału w tym przedstawieniu, a całą sytuację komplikuje Cansel, która znajduje w kuchni dowody na to, że Nana i Poyraz wyprawili potajemne wesele.

"Dziedzictwo" odc. 967 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Turecka produkcja emitowana jest regularnie w dni powszednie, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych losami bohaterów. Nowe przygody Nany i Poyraza można śledzić w ramówce stacji publicznej każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby być na bieżąco z każdą nową intrygą i zwrotem akcji. Odcinek numer 967 zostanie wyemitowany 3 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to długa i kręta droga bohaterów przez trudne wybory życiowe, która zaczęła się od historii Seher, a obecnie skupia się na losach Nany. Choć obsada zmieniała się na przestrzeni sezonów, serial wciąż przyciąga ciekawymi wątkami dotyczącymi budowania relacji na fundamencie trudnej przeszłości. Obecnie fani mogą obserwować, jak Nana odnajduje spokój u boku Poyraza po wielu dramatycznych przejściach. To jedna z tych opowieści, w których przeszłość zawsze w końcu puka do drzwi. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)