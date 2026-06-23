"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 902

W serialu "Akacjowa 38" wydarzyło się ostatnio sporo rzeczy, które mocno skomplikowały życie znanych nam postaci. Arturo za wszelką cenę próbował zachować w tajemnicy informację o swoim pogarszającym się wzroku, a o jego problemach zdrowotnych wiedziała jedynie wierna służąca Agustina. Równocześnie Cristina Novoa prowadziła własną grę i udawała, że dzieli się intymnymi wyznaniami, aby w rzeczywistości poznać najbardziej skrywane sekrety sąsiadek Ursuli. Spore obawy targały też Florą, która drżała o życie prawdziwego Iniga po tym, jak dowiedziała się o specyficznym działaniu trucizny. Bohaterka odkryła, że zabójcza substancja przynosi skutek dopiero po trzech dniach, co tylko potęgowało jej ogromne zdenerwowanie. Pora więc przekonać się, co przyniosą kolejne chwile spędzone na tej tętniącej życiem ulicy.

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"Akacjowa 38" odc. 902 - streszczenie

Samuel stara się przekonać Diega, że umieszczenie Blanki w klinice psychiatrycznej to jedyny sposób, aby ją uratować. Arturo wciąż zmaga się z postępującą utratą wzroku, jednak nie chce przyjąć tego faktu do wiadomości. Mimo że Silvia nalega na szczerość, mężczyzna nie potrafi wyznać jej prawdy o swoim stanie zdrowia. Tymczasem Cristina Novoa przeprowadza rozmowę z Susaną, podczas której uświadamia ją, że nie powinna pouczać innych osób. Flora odkrywa, że El Pena nie zjadł zatrutej tarty, lecz po prostu ją wyrzucił, a dodatkowo zauważa, że mężczyzna często ją rysuje. Riera przekazuje Carmen wieści o odnalezieniu rodziców Ursuli, co planuje wykorzystać jako zabezpieczenie, jeśli kobieta spróbuje wyrządzić komuś krzywdę.

"Akacjowa 38" odc. 902 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody bohaterów mieszkających przy znanej madryckiej ulicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem polskiej publiczności. Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania przed telewizorem, aby poznać dalsze losy mieszkańców kamienicy. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Samuela i Arturo, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Odcinek zostanie wyemitowany 1 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku. Serial pokazuje życie mieszkańców eleganckiej kamienicy, gdzie pod płaszczem dobrych manier kryje się wiele tajemnic i miłosnych intryg. Każdy z bohaterów ma swoje marzenia i dramaty, które sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać nawet na moment. Produkcja ta stała się hitem, przyciągając osoby spragnione historii osadzonych w pięknej, historycznej oprawie południowej Europy. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)