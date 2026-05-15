"Gliniarze": streszczenie odcinka 1210

Świat policyjnych dochodzeń w stolicy nigdy nie zasypia, a ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" po raz kolejny udowodniły, że pozory potrafią być wyjątkowo mylące. Olgierd i Krzysiek zajęli się sprawą morderstwa biznesmena i jego żony, którzy zginęli tragicznie we własnym domu. W trakcie dochodzenia policjanci odkryli, że kobieta miała romans, co początkowo skierowało podejrzenia w stronę jej odrzuconego kochanka. Odkrycie zaskakujących faktów z przeszłości samego przedsiębiorcy zmieniło jednak całkowicie dotychczasowy trop i nadało sprawie zupełnie inny bieg. Ta mroczna zagadka pokazała, jak wiele niebezpiecznych tajemnic potrafią skrywać ludzie za zamkniętymi drzwiami swoich luksusowych willi. Warto zatem sprawdzić, przed jakimi wyzwaniami staną warszawscy policjanci w kolejnej odsłonie.

"Gliniarze" odc. 1210 - streszczenie

Poranek w domu weselnym przynosi dramatyczne odkrycie, którego dokonuje jedna z pracownic obsługi. Kelnerka natrafia na nieprzytomnego i rannego świadka pana młodego, co natychmiast stawia na nogi policję. Adam Bogusz oraz Olga Lipska rozpoczynają żmudne odtwarzanie przebiegu minionej nocy, próbując ustalić, co dokładnie wydarzyło się podczas hucznej imprezy. Szybko staje się jasne, że w obiekcie doszło do niezwykle brutalnego pobicia jednego z uczestników zabawy. Dodatkowym problemem okazuje się zniknięcie kopert z pieniędzmi, które para młoda otrzymała w prezencie od gości. Śledczy pracują nad połączeniem obu tych zdarzeń, podczas gdy członkowie rodziny nowożeńców decydują się ujawnić informacje rzucające cień na całą uroczystość.

"Gliniarze" odc. 1210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich, którzy chcą poznać rozwiązanie tej zagadki, przygotowano stałe miejsce w ramówce. Losy bohaterów rozwiązujących sprawę pobicia na weselu będzie można śledzić już wkrótce w telewizji. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego szczegółu prowadzonego dochodzenia. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany przez popularną stację komercyjną. Premiera 1210. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się 22 maja 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to propozycja dla każdego, kto lubi szybkie tempo i historie kryminalne osadzone w polskich realiach. Serial pokazuje codzienną pracę detektywów, którzy na ulicach Warszawy mierzą się z najgroźniejszymi przestępcami. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i zagadki, wymagające od funkcjonariuszy nie tylko odwagi, ale też sprawnego łączenia faktów. To świetna rozrywka dla osób ceniących sobie połączenie akcji z realizmem policyjnej służby. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)