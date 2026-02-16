Dziedzictwo, odcinki 839-841: Wymordował własną rodzinę! Teraz obwinia Yamana i planuje odwet

W poprzednim odcinku (838) Yaman w końcu dowiedział się, kto był tajemniczym wybawicielem Idrisa, a myśl o powrocie wielkiego wroga z przeszłości napełniła go lękiem o bliskich. Nana ekscytowała się nadchodzącym ślubem, choć ogrom przygotowań ją przerażał. Acar czerpał przyjemność z torturowania Tuncy i zwiększania dawek trucizny. Yaman dzielił się z nim informacjami o wrogu. Ferit maskował uczucia i pracował z Ayse nad śledztwem, lecz trudno mu było znosić prowokacje Koraya i plany pary. Gdy usłyszał, że zamierzają przenieść się do Eskisehir, ruszył sam tropem przestępców. Basak wdrożyła swój plan i wraz ze wspólnikiem porwała Nese.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 839

Ferit postanawia sam rozprawić się z groźnymi gangsterami. W trakcie strzelaniny policjantowi kończy się amunicja. Tymczasem Yaman ustala miejsce, w którym Trucizna ma odbyć spotkanie i udaje się tam ze swoimi ludźmi. Yaman jest zaskoczony widokiem wspólnika. Truciźnie w ostatniej chwili udaje się fortelem zmylić Yamana i nie dopuścić, by ten poznał jego prawdziwą tożsamość. Nana odkrywa, że Yaman ją okłamał. Zamiast opisać wymarzony ślub, kobieta przelewa na papier słowa rozgoryczenia.... Plan Basak się powiódł. Volkan jest przekonany, że Nese zdradza go z Berkayem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 840

Ferit, próbując ukryć szalejącą w nim burzę uczuć, nie waha się narażać życia. W pojedynkę mierzy się z niebezpiecznymi przestępcami i dostarcza ich na komendę. Zaniepokojona Ayse rusza jego śladem i znajduje go relaksującego się nad jeziorem. Przyciśnięty przez Ayse Ferit wyznaje, że wciąż bardzo ją kocha i nie może sobie poradzić z jej utratą. Yaman nalega, by Acar dochodził do siebie w rezydencji. Obraz szczęśliwej rodziny Kyrymlego pobudza wspomnienia Trucizny o tym, jak ogarnięty furią wymordował własną rodzinę, włącznie z ukochanym synem. Zalewa go chęć zemsty na Yamanie, którego za to wszystko obwinia. Nanę dręczą koszmary.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 841

Po chorobie Nany w domu Poyraza wszyscy starają się wrócić do normalności. Nana czuje się lepiej, ale zachowuje dystans. Poyraz zaprasza ją i Yusufa na wspólne śniadanie w piekarni. Po długim wahaniu Nana zgadza się wyjść, jasno zaznaczając, że nie chce się przywiązywać. Matka Poyraza obserwuje sytuację z niepokojem i rozmawia o tym z Canselem. Aynur zostaje zwolniona po samowolnym przygotowaniu posiłku. Później Poyraz pokazuje Yusufowi pracę w warsztacie. Spokój przerywa nagła wiadomość o ataku na dzieci – Poyraz natychmiast rusza na pomoc.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 839, 840, 841 zostaną wyemitowane w dniach 20-22 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

