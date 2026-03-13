"Dziedzictwo", odcinek 864: Nana i Yusuf w niebezpieczeństwie! Płatny zabójca wpada na ich trop

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością z zapartym tchem śledzą dramatyczne losy swoich ulubieńców, które przybrały niezwykle mroczny obrót. Ostatni odcinek przeniósł nas aż o pół roku w przyszłość od tragicznych wydarzeń, ukazując zupełnie nową, ponurą rzeczywistość. Nana i Yusuf, pozostawieni sami sobie, musieli walczyć o każdy dzień, zarabiając na jedzenie poprzez zbieranie surowców wtórnych. Pomimo życia na ulicy, kobieta starała się dodawać chłopcu otuchy i chronić go przed brutalnością świata. Niestety, ich śladem podążał już bezwzględny morderca, wysłany przez Truciznę, który nie ustawał w poszukiwaniach po zabójstwie Yamana. Stawka w tej grze o przetrwanie jest zatem najwyższa z możliwych.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 864 - streszczenie

Ayse kontynuuje desperackie poszukiwania swojej zaginionej córki. W tym czasie Ferit, czując się w obowiązku zaopiekować rodziną po śmierci Yamana, zamieszkuje razem z Dogą, Adalet i Aynur. Mężczyzna utrzymuje stały kontakt z Volkanem, który na bieżąco informuje go o postępach w prowadzonej sprawie. Nana z oddaniem troszczy się o Yusufa, a chłopiec dzielnie znosi trudną sytuację, w której się znalazł. Niestety, ich śladem podąża Szakal, płatny zabójca pracujący dla Trucizny, który jest coraz bliżej ich odnalezienia, a Doga bardzo źle znosi rozłąkę z matką.

"Dziedzictwo" odc. 864 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich seriali z niecierpliwością wyczekują na kolejny zwrot akcji w swojej ulubionej produkcji. Nadchodzący odcinek "Dziedzictwa" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów znów staną pod znakiem zapytania. Warto zatem zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, które wpłyną na dalszy rozwój fabuły. Najnowszy, 864. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to prawdziwa gratka dla miłośników tureckich melodramatów, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Serial opowiada poruszającą historię o miłości, rodzinnych sekretach i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. Choć fabuła ewoluowała na przestrzeni sezonów, a losy głównych bohaterów, takich jak Seher, Yaman, a później Nana i Poyraz, wielokrotnie zaskakiwały, produkcja niezmiennie dostarcza wielkich emocji. W serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)