"Na sygnale", odcinek 855: Przypadkowe wezwanie do wypadku demaskuje powiązania Sylwii z Alkiem i Nowym

Ostatni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, mieszając zawodowe wyzwania z prywatnymi zawirowaniami bohaterów. W życiu prywatnym ratowników sporo się działo – Alek i Nowy po ostrej kłótni w końcu odkryli, że padli ofiarą tej samej oszustki. Problemy nie ominęły też Klisa, który musiał tłumaczyć się Britney z przelewu dla Sylwii. Na służbie z kolei zespół doktor Reiter interweniował w nietypowym przypadku mężczyzny w myjni samochodowej, a po godzinach doktor Góra błyszczał na torze do kręgli, podczas gdy Benio dał się ponieść hazardowi. Ich wieczór zakończył się kolejną akcją ratunkową, gdy doktor Vick odkrył, że wypadek w szkole tańca mógł być spowodowany przedawkowaniem leków przez jednego z kursantów. Poprzedni dyżur obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji, więc zobaczmy, co czeka naszych bohaterów tym razem.

"Na sygnale" odc. 855 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy z Leśnej Góry zmierzą się z serią dramatycznych wydarzeń. Zespół Basi i Piotra zostanie wezwany do wypadku na skuterze, a poszkodowaną okaże się Sylwia, co doprowadzi do nieoczekiwanego odkrycia jej powiązań z Alkiem i Nowym. W tym samym czasie załoga doktor Reiter będzie musiała interweniować w przypadku mężczyzny, który doznał silnej reakcji anafilaktycznej po zjedzeniu dania w wegańskim barze, mimo że jest uczulony na mięso. Sytuacja w lokalu szybko eskaluje, gdy klienci zaczynają domagać się wyjaśnień, co prowadzi do bójki i kolejnych poszkodowanych – pacjenta z urazem oka oraz mężczyzny z uszkodzonym rozrusznikiem serca. Równolegle, w wątkach prywatnych, Anna z Karoliną kontynuują pomoc dla Jerzego, ukrywając go przed żoną i starając się zaaranżować jego spotkanie z synem. Z kolei Britney wreszcie spotka swoją matkę, Grażynę, która przybywa specjalnie na jej ślub.

"Na sygnale" odc. 855 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani medycznego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle intensywnie, zarówno pod względem interwencji medycznych, jak i prywatnych perypetii bohaterów. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić tych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Najnowszy, 855. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 22:25 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" od lat utrzymuje się w czołówce ulubionych seriali Polaków, zabierając nas w dynamiczny świat ratownictwa medycznego. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje codzienną pracę zespołów pogotowia, gdzie każda sekunda jest na wagę złota, a podejmowane decyzje niosą ogromne konsekwencje. To nie tylko pełne napięcia akcje ratunkowe, ale także wzruszające historie o ludzkim cierpieniu i triumfie życia, które śledzimy z zapartym tchem. W serialu występują m.in.: