M jak miłość, odcinek 1950: Budzyńscy otworzą serca na nowego domownika. To Magda wyjdzie z inicjatywą

Magda chce powiększyć rodzinę. Zaskakujący pomysł w 1950. odcinku "M jak miłość"

W 1950. odsłonie "M jak miłość" Magda oraz Andrzej udadzą się do swojego poprzedniego siedliska, które wcześniej sprzedali Lisieckim: Dorocie (Iwona Rejzner) i Barkowi (Arkadiusz Smoleński). Zorganizują sobie tam nastrojowy wieczór we dwoje, tuż po tym, jak Budzyńskiej uda się pomóc koleżance z dawnych lat, Elżbiecie (w tej roli Olga Szostak). Prawniczka zabierze ją do Grabiny, chcąc zapewnić kobiecie schronienie przed mszczącym się mężem z problemem alkoholowym. Gdy ta sprawa zostanie załatwiona, małżonkowie znajdą wreszcie czas wyłącznie dla siebie.

Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, w 1950. epizodzie "M jak miłość" Budzyńscy zjedzą kameralną, romantyczną kolację. Tuż po niej Magda totalnie zaskoczy męża! Wszystko przez jej nagłą chęć powiększenia rodziny. Co więcej, decyzja w tej sprawie zapadnie bez konsultacji z Andrzejem – prawnik zostanie jedynie postawiony przed faktem dokonanym.

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Nowy członek rodziny w "M jak miłość". Budzyńska zdecyduje się na adopcję psa

W 1950. odcinku uwielbianego przez widzów serialu TVP2 Budzyńska będzie bardzo szczęśliwa z powodu wspólnie spędzonych z mężem chwil. Zapragnie jednak czegoś więcej. Będzie wynikało to z faktu, że jej adoptowany syn Maciek (Franciszek Przanowski) dawno opuścił rodzinny dom. Podobna sytuacja będzie dotyczyła przybranej córki Andrzeja, Ani (Gabriela Świerczyńska), a także Nadii (Mira Fareniuk), która będzie już mieszkać z Dimą (Michaił Pszeniczny) i Julią (Marta Chodorowska).

To sprawi, że w nowym, 1950. odcinku "M jak miłość" Magda odczuje boleśnie syndrom opuszczonego gniazda. Znajdzie jednak sposób, by zapełnić pustkę po wyjeździe dzieci! Oznajmi mężowi, że chce adoptować psa ze schroniska, nad czym zastanawiała się już od dłuższego czasu.

Dwie kreski na teście ciążowym. Niespodziewana ciąża Magdy w 1950. odcinku "M jak miłość"?

W 1950. odcinku "M jak miłość" żona Andrzeja dojdzie do wniosku, że czworonóg wniesie do ich życia nową energię i radość, a do tego będzie doskonałym towarzyszem spacerów. Budzyński szybko zda sobie sprawę, że nie ma w tej kwestii pola do negocjacji, ponieważ żona już wszystko zaplanowała.

Jednakże w 1950. odcinku szansa na pojawienie się w ich życiu kogoś nowego pojawi się znacznie szybciej, niż ktokolwiek by zakładał. Nie stanie się to za sprawą błyskawicznej wizyty w schronisku i adopcji wymarzonego psa, lecz dlatego, że Magda zobaczy na teście ciążowym dwie kreski!

Emisja 1950. odcinka "M jak miłość". Kiedy oglądać hit TVP2?

Premiera 1950. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 20 października 2026 r. Widzowie będą mogli go obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 20.50.