Dramat w "M jak miłość". Magda rusza śladem Pawła, trop prowadzi do kryjówki sprzed lat

Losy zaginionego bohatera wyjaśnią się w 1912. odcinku serialu, którego emisję zaplanowano na wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2. Po pogrzebie ukochanej Franki Paweł Zduński zdecydował się na ucieczkę, zostawiając syna Antosia w Grabinie. Chłopiec trafił pod opiekę Marii, która ma się nim zajmować do momentu, aż wdowiec dojdzie do siebie.

Mijają tygodnie, a Zduński wciąż nie daje znaku życia. Mężczyzna ignoruje wiadomości nagrywane na pocztę głosową przez matkę i nie wykazuje zainteresowania losem własnego dziecka. Przedłużające się milczenie coraz bardziej niepokoi nie tylko Rogowską, ale także Magdę Budzyńską. Przyjaciółka Pawła obawia się najgorszego – że wdowiec mógł wrócić do picia alkoholu i całkowicie się załamać.

Budzyńska, analizując sytuację, wpada na trop prowadzący do leśniczówki w Kampinosie. To właśnie tam Paweł szukał schronienia w 2017 roku, gdy jego małżeństwo z Alą rozpadło się przez zdradę. Wówczas Zduński, mieszkając w namiocie w głuszy, izolował się od świata i nadużywał alkoholu. Magda, pamiętając tamte dramatyczne wydarzenia, podejrzewa, że przyjaciel znów wybrał to samo miejsce na swoją kryjówkę.

Jak podaje portal superseriale.se.pl, Magda namawia Andrzeja na wspólną wyprawę do lasu. Po dotarciu do leśniczówki małżeństwo zastaje opuszczony budynek, który na pierwszy rzut oka wydaje się pusty. Zrezygnowani Budzyńscy postanawiają wrócić do Warszawy, nie zdając sobie sprawy, że ktoś obserwuje ich z ukrycia wewnątrz domu.