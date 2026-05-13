Dramat Magdy w "M jak miłość". Zatai przed Andrzejem problemy z sercem

"M jak miłość" odcinek 1934. Magda znów walczy o zdrowie

W 1934 odcinku "M jak miłość" Magda Budzyńska ponownie poczuje zagrożenie związane z przeszczepionym sercem. Od lat funkcjonuje ze świadomością, że każdy dzień to dar, a jej życie wisi na włosku. W ostatnim czasie stres mocno odbił się na jej zdrowiu, głównie za sprawą zaangażowania w problemy Pauliny (Maria Wieczorek), która próbowała uciec przed swoim toksycznym mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski).

Ból serca w 1934 odcinku "M jak miłość". Magda zatai prawdę przed mężem

Nad ranem, w 1934 odcinku "M jak miłość", Magdę obudzi potężny ból w klatce piersiowej. Ledwo wstanie z łóżka, by zażyć tabletki ratunkowe przypisane przez kardiologa. Gdy poczuje ulgę, postanowi nie budzić Andrzeja i zachować niepokojący incydent dla siebie. Zamiast dzielić się obawami z mężem, potajemnie umówi się na wizytę u swojego lekarza prowadzącego (Dariusz Dobkowski).

20

Diagnoza dla Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość". Przerażające wyniki badań

Sytuacja w 1934 odcinku "M jak miłość" rodzi pytania, czy dwanaście lat po udanej transplantacji serca Magda znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kobieta wyzna Andrzejowi prawdę dopiero po dramatycznych wydarzeniach w bistro, gdzie Jabłoński zaatakuje Paulinę, a później także ją samą.

Budzyński będzie w szoku, słysząc w 1934 odcinku "M jak miłość", że serce jego żony znów szwankuje. Magda poinformuje go o wynikach badań kardiologicznych, które bezpowrotnie zmienią ich dotychczasowe plany na przyszłość.

"M jak miłość" odc. 1934. Andrzej dowiaduje się o problemach Magdy

W 1934 odcinku "M jak miłość" Magda natychmiast zastosuje się do medycznych wytycznych. Budzyńscy postanowią żyć pełnią życia, celebrując każdą wspólną chwilę i spędzając romantyczną noc, świadomi ulotności wspólnego czasu.