"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 126

Redakcja Eska Cinema
2026-05-05 11:32

W 126. odcinku serialu "Szpital św. Anny" doktor Zyta Orłowicz stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze. Decyzja dyrekcji o zamknięciu oddziału onkologii zmusi lekarkę do podjęcia ryzykownej walki o dobro pacjentów. Mimo grożących jej konsekwencji zawodowych, Zyta postanowi sprzeciwić się przełożonemu i zająć się nowym przypadkiem medycznym.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo zawirowań, które mocno skomplikowały codzienność personelu medycznego oraz ich bliskich. Kaja wróciła wprawdzie nocą do domu Zyty i Pawła, ale mimo szczerej troski przyjaciółki kategorycznie odmówiła zmiany swojego dotychczasowego trybu życia. W samym szpitalu atmosfera stała się niezwykle gęsta, zwłaszcza gdy wezwany na przesłuchanie Strecker mściwie zwolnił Wrońskiego z funkcji zastępcy i zaczął otwarcie grozić Sabinie. Na oddziale dr Piotrowska musiała natychmiast operować pacjentkę z fatalnym wynikiem EKG, podczas gdy inny zespół medyczny mierzył się z dylematem nieprzytomnego mężczyzny odmawiającego zgody na transfuzję krwi. Jednocześnie Kaja stanęła przed wyjątkowo trudnym wyborem dotyczącym przyszłości swojego projektu, co tylko dopełniło obrazu tego nerwowego dnia w krakowskiej placówce. Czas sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na personel w najbliższym czasie.

"Szpital św. Anny" odc. 126 - streszczenie

Dyrektor Strecker wręcza Zycie wypowiedzenie i oficjalnie ogłasza, że oddział onkologii zostanie zamknięty. Załamana lekarka szuka wsparcia u Bończyka, który przekonuje ją, że nie powinna się tak łatwo poddawać. Orłowicz przygotowuje listę zastrzeżeń i otwarcie zapowiada walkę o utrzymanie oddziału. Ignorując decyzje przełożonego, przyjmuje na diagnostykę pacjentkę, u której podejrzewa nawrót choroby nowotworowej. Gdy sytuacja wymaga wykonania dalszych badań, Strecker stawia lekarce twarde ultimatum. W tym samym czasie Daria zajmuje się siedemnastolatką z bólami brzucha i odkrywa, że pomocy potrzebuje także matka dziewczyny. Przy okazji lekarka odbiera własne wyniki badań prenatalnych i planuje wspólnie z Krzysztofem poznać płeć dziecka. Z kolei Kaja, skonfliktowana z Zytą, zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu, przyznając Marcie, że traci kontrolę nad własnym życiem.

"Szpital św. Anny" odc. 126 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy personelu medycznego z Krakowa przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane zarówno medycyną, jak i wątkami obyczajowymi. Każdy nowy odcinek to kolejna dawka wydarzeń z życia Zyty i jej koleżanek z pracy. Jeśli chcecie sprawdzić, jak lekarka poradzi sobie z ultimatum dyrektora, śledźcie premierowe emisje. Najnowszy odcinek serialu "Szpital św. Anny" o numerze 126 zostanie pokazany 12 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Ten codzienny serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o silnych kobietach i ich codziennych dylematach. Fabuła skupia się na grupie lekarek, które w krakowskim szpitalu starają się pogodzić trudną pracę z życiem prywatnym. Na pierwszym planie zawsze jest tu kobieca przyjaźń oraz wzajemne wsparcie w obliczu najtrudniejszych medycznych przypadków. Produkcja wciąga naturalnymi dialogami i życiowymi problemami, z którymi każdy może się utożsamić. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
