"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 126

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo zawirowań, które mocno skomplikowały codzienność personelu medycznego oraz ich bliskich. Kaja wróciła wprawdzie nocą do domu Zyty i Pawła, ale mimo szczerej troski przyjaciółki kategorycznie odmówiła zmiany swojego dotychczasowego trybu życia. W samym szpitalu atmosfera stała się niezwykle gęsta, zwłaszcza gdy wezwany na przesłuchanie Strecker mściwie zwolnił Wrońskiego z funkcji zastępcy i zaczął otwarcie grozić Sabinie. Na oddziale dr Piotrowska musiała natychmiast operować pacjentkę z fatalnym wynikiem EKG, podczas gdy inny zespół medyczny mierzył się z dylematem nieprzytomnego mężczyzny odmawiającego zgody na transfuzję krwi. Jednocześnie Kaja stanęła przed wyjątkowo trudnym wyborem dotyczącym przyszłości swojego projektu, co tylko dopełniło obrazu tego nerwowego dnia w krakowskiej placówce. Czas sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na personel w najbliższym czasie.

"Szpital św. Anny" odc. 126 - streszczenie

Dyrektor Strecker wręcza Zycie wypowiedzenie i oficjalnie ogłasza, że oddział onkologii zostanie zamknięty. Załamana lekarka szuka wsparcia u Bończyka, który przekonuje ją, że nie powinna się tak łatwo poddawać. Orłowicz przygotowuje listę zastrzeżeń i otwarcie zapowiada walkę o utrzymanie oddziału. Ignorując decyzje przełożonego, przyjmuje na diagnostykę pacjentkę, u której podejrzewa nawrót choroby nowotworowej. Gdy sytuacja wymaga wykonania dalszych badań, Strecker stawia lekarce twarde ultimatum. W tym samym czasie Daria zajmuje się siedemnastolatką z bólami brzucha i odkrywa, że pomocy potrzebuje także matka dziewczyny. Przy okazji lekarka odbiera własne wyniki badań prenatalnych i planuje wspólnie z Krzysztofem poznać płeć dziecka. Z kolei Kaja, skonfliktowana z Zytą, zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu, przyznając Marcie, że traci kontrolę nad własnym życiem.

"Szpital św. Anny" odc. 126 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy personelu medycznego z Krakowa przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane zarówno medycyną, jak i wątkami obyczajowymi. Każdy nowy odcinek to kolejna dawka wydarzeń z życia Zyty i jej koleżanek z pracy. Jeśli chcecie sprawdzić, jak lekarka poradzi sobie z ultimatum dyrektora, śledźcie premierowe emisje. Najnowszy odcinek serialu "Szpital św. Anny" o numerze 126 zostanie pokazany 12 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Ten codzienny serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o silnych kobietach i ich codziennych dylematach. Fabuła skupia się na grupie lekarek, które w krakowskim szpitalu starają się pogodzić trudną pracę z życiem prywatnym. Na pierwszym planie zawsze jest tu kobieca przyjaźń oraz wzajemne wsparcie w obliczu najtrudniejszych medycznych przypadków. Produkcja wciąga naturalnymi dialogami i życiowymi problemami, z którymi każdy może się utożsamić. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)