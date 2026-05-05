"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 126

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo zawirowań, które mocno skomplikowały codzienność personelu medycznego oraz ich bliskich. Kaja wróciła wprawdzie nocą do domu Zyty i Pawła, ale mimo szczerej troski przyjaciółki kategorycznie odmówiła zmiany swojego dotychczasowego trybu życia. W samym szpitalu atmosfera stała się niezwykle gęsta, zwłaszcza gdy wezwany na przesłuchanie Strecker mściwie zwolnił Wrońskiego z funkcji zastępcy i zaczął otwarcie grozić Sabinie. Na oddziale dr Piotrowska musiała natychmiast operować pacjentkę z fatalnym wynikiem EKG, podczas gdy inny zespół medyczny mierzył się z dylematem nieprzytomnego mężczyzny odmawiającego zgody na transfuzję krwi. Jednocześnie Kaja stanęła przed wyjątkowo trudnym wyborem dotyczącym przyszłości swojego projektu, co tylko dopełniło obrazu tego nerwowego dnia w krakowskiej placówce. Czas sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na personel w najbliższym czasie.
"Szpital św. Anny" odc. 126 - streszczenie
Dyrektor Strecker wręcza Zycie wypowiedzenie i oficjalnie ogłasza, że oddział onkologii zostanie zamknięty. Załamana lekarka szuka wsparcia u Bończyka, który przekonuje ją, że nie powinna się tak łatwo poddawać. Orłowicz przygotowuje listę zastrzeżeń i otwarcie zapowiada walkę o utrzymanie oddziału. Ignorując decyzje przełożonego, przyjmuje na diagnostykę pacjentkę, u której podejrzewa nawrót choroby nowotworowej. Gdy sytuacja wymaga wykonania dalszych badań, Strecker stawia lekarce twarde ultimatum. W tym samym czasie Daria zajmuje się siedemnastolatką z bólami brzucha i odkrywa, że pomocy potrzebuje także matka dziewczyny. Przy okazji lekarka odbiera własne wyniki badań prenatalnych i planuje wspólnie z Krzysztofem poznać płeć dziecka. Z kolei Kaja, skonfliktowana z Zytą, zmaga się z problemami w związku i niepowodzeniami swojego startupu, przyznając Marcie, że traci kontrolę nad własnym życiem.
"Szpital św. Anny" odc. 126 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy personelu medycznego z Krakowa przyciągają przed ekrany osoby zainteresowane zarówno medycyną, jak i wątkami obyczajowymi. Każdy nowy odcinek to kolejna dawka wydarzeń z życia Zyty i jej koleżanek z pracy. Jeśli chcecie sprawdzić, jak lekarka poradzi sobie z ultimatum dyrektora, śledźcie premierowe emisje. Najnowszy odcinek serialu "Szpital św. Anny" o numerze 126 zostanie pokazany 12 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Ten codzienny serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o silnych kobietach i ich codziennych dylematach. Fabuła skupia się na grupie lekarek, które w krakowskim szpitalu starają się pogodzić trudną pracę z życiem prywatnym. Na pierwszym planie zawsze jest tu kobieca przyjaźń oraz wzajemne wsparcie w obliczu najtrudniejszych medycznych przypadków. Produkcja wciąga naturalnymi dialogami i życiowymi problemami, z którymi każdy może się utożsamić. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)