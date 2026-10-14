Barwy szczęścia, odcinek 3435: Zaskakujące wyznanie Adama. Hubert i Asia w szoku

"Barwy szczęścia" odc. 3435: Asia i Hubert poniosą porażkę z Adamem

W 3435. odsłonie „Barw szczęścia” Asia wraz z Hubertem podejmą intensywne starania, aby przekonać Adama do podjęcia terapii w specjalistycznym, zamkniętym ośrodku. Sytuacja nabierze pikanterii, gdy mężczyzna ponownie zaprosi do ich mieszkania podejrzanych znajomych. Co gorsza, w momencie braku dostępu do metadonu, zacznie usilnie poszukiwać narkotyków.

Para z rosnącą frustracją będzie obserwować wyczyny niechcianego lokatora w 3435. odcinku „Barw szczęścia”. Zachowanie Adama zacznie mocno doskwierać nie tylko Emilowi (Artem Malaszczuk), ale również Asi i Hubertowi. Zdesperowani Pyrkowie postanowią działać i spróbować wyciągnąć chłopaka z nałogu, ratując przy okazji spokój własnego domu. Niestety, ich misja napotka na niespodziewane trudności.

"Barwy szczęścia" odc. 3435: Dlaczego Adam musi zostać u Pyrków?

W 3435. odcinku „Barw szczęścia” dojdzie do szczerej konwersacji. Adam zdecyduje się na wyznanie prawdy i wytłumaczy Asi oraz Hubertowi, z jakiego powodu jego wyprowadzka na leczenie jest całkowicie wykluczona. Uzależniony chłopak z rozbrajającą szczerością przyzna, że jeśli on zniknie z domu, to Lucyna (Grażyna Zielińska) natychmiast znajdzie kogoś, kto zajmie jego miejsce i będzie stwarzał jeszcze większe problemy.

Zwierzchowska nie ustanie w swoich knuciach. W 3435. odcinku „Barw szczęścia” będzie kontynuować współpracę z Wilkiem (Adam Szczyszczaj), a ich wspólnym celem niezmiennie będzie całkowite pozbycie się Pyrków z rodzinnego gniazda. Dlatego też ewentualna przeprowadzka Adama byłaby dla niej idealnym pretekstem do wprowadzenia do domu kolejnego uciążliwego sublokatora.

"Barwy szczęścia" odc. 3435: Współczucie dla narkomana

Kiedy w 3435. odcinku „Barw szczęścia” do uszu Asi i Huberta dotrą powody, którymi kieruje się Adam, wpadną w niemały szok. Małżonkowie szybko dojdą do wniosku, że Lucyna faktycznie mogłaby posunąć się do takiego kroku. W przeszłości wielokrotnie udowodniła, że potrafi być bezwzględna w swoich działaniach.

Sytuacja w 3435. odcinku „Barw szczęścia” uświadomi Pyrkom, że znaleźli się w pułapce bez wyjścia. Zdając sobie sprawę, że Adam jest jedynie bezradnym pionkiem w grze Lucyny, obudzi się w nich uczucie współczucia wobec narkomana. Poczują też litość nad własnym, beznadziejnym położeniem, w którym się znaleźli.

Kiedy emisja 3435. odcinka serialu "Barwy szczęścia"?

Premierowy, 3435. odcinek popularnego serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we czwartek, 5 listopada 2026 roku. Widzowie będą mogli go obejrzeć na antenie stacji TVP2 punktualnie o godzinie 20:05.

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