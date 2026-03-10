"Dziedzictwo", odcinek 861: Ferit porywa Dogę! Mężczyzna nie może wybaczyć Ayse, że wraz z Korayem tak długo go oszukiwali

Serial "Dziedzictwo" w ostatnim odcinku nie zwalniał tempa, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Podczas gdy Ayse i Ferit w napięciu oczekiwali na wyniki badań Dogi, Trucizna kontynuował swoją okrutną grę, psychicznie dręcząc Yusefa fałszywymi obietnicami. Punktem kulminacyjnym okazało się starcie Yamana i Nany z porywaczem, który, napawając się ich frustracją, odmówił wyjawienia miejsca pobytu chłopca. Doprowadzony do ostateczności Yaman był o krok od popełnienia morderstwa, ale w ostatniej chwili interwencja Ferita i jego ekipy zapobiegła tragedii. W tle tych wydarzeń Nese w końcu wybaczyła Volkanowi. Czego zatem możemy spodziewać się po tak pełnym napięcia finale?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 861 - streszczenie

Yaman, w porozumieniu z policją, organizuje ucieczkę Trucizny ze szpitala, mając nadzieję, że przestępca doprowadzi go do miejsca przetrzymywania Yusufa. Niestety, przebiegły porywacz szybko orientuje się, że jest śledzony, pozbywa się nadajnika i skutecznie odcina Yamana od reszty zespołu. W tym samym czasie Ferit wciąż nie jest w stanie wybaczyć Ayse, że wraz z Korayem tak długo go oszukiwali. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy para, jadąc na własny ślub, chce odebrać dziewczynkę ze szkoły, lecz na miejscu dowiaduje się, że Ferit ich uprzedził. Dla Ayse jest to druzgocąca wiadomość, która doprowadza ją do skrajnej rozpaczy.

"Dziedzictwo" odc. 861 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy widzom wielu emocji, a skomplikowane losy bohaterów trzymają w nieustannym napięciu. Zarówno dramatyczna akcja poszukiwawcza Yamana, jak i osobiste perypetie Ayse i Ferita sprawiają, że fani z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń. Warto więc zanotować, kiedy będzie można zobaczyć kolejną odsłonę tej historii. Premierowa emisja 861. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Serial przeszedł długą drogę, zaczynając od historii Seher i Yamana walczących o dobro małego Yusufa, a obecnie skupiając się na zupełnie nowych wątkach i postaciach. Choć główna obsada uległa zmianom, fabuła wciąż potrafi zaskoczyć i dostarczyć niezapomnianych wrażeń, utrzymując wysoki poziom emocjonalny. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)