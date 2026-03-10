"Akacjowa 38", odcinek 827: Jaime zgadza się na badania, ale jego warunek dotyczący Samuela budzi niepokój

Spis treści
Emocje w serialu "Akacjowa 38" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki zaskakujących zwrotów akcji. Podczas gdy Inigo i Flora zmagali się z poważnymi kłopotami finansowymi, z Paryża napłynęły radosne wieści od szczęśliwej Marii Luisy. W tle tych wydarzeń Jaime poprosił Fabianę o bolesne dla niej wspomnienia na temat Cayetany. Prawdziwy wstrząs nastąpił jednak na przyjęciu u Diega i Blanki, gdzie niespodziewanie pojawiła się Huertas Lopez, była kelnerka i dawna kochanka Felipe, tym razem w roli delegatki strajkujących związków zawodowych. Czego zatem można się spodziewać po odcinku z tak mocnym finałem?
"Akacjowa 38" odc. 827 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Jaime w końcu decyduje się na badania szpitalne, jednak stawia twardy warunek – może mu towarzyszyć wyłącznie Samuel. W międzyczasie Huertas udowadnia, że jest niezwykle zdeterminowaną i twardą negocjatorką, która niełatwo ustępuje. Leonor postanawia zorganizować w kawiarni La Deliciosa spotkanie dla artystycznej bohemy, co może stać się wielką szansą dla Iniga i Flory. Z kolei pozostali lokatorzy kamienicy muszą znosić uciążliwe przygotowania służących i Trini do konkursu krzyków. Na tle tych wydarzeń Felipe próbuje uspokoić Celię, zapewniając ją o swojej bezgranicznej miłości i twierdząc, że Huertas to dla niego zamknięty rozdział.
"Akacjowa 38" odc. 827 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, wnosząc nowe intrygi i rozwijając dotychczasowe wątki. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami mieszkańców kamienicy przy Akacjowej, powinni zarezerwować sobie czas na seans. Najnowszy, 827. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpański serial kostiumowy, który skradł serca polskich widzów, przenosząc ich do barwnego Madrytu z początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie przeplatają się historie bogatych rodzin i ich służących. Produkcja ta jest ceniona za wciągający scenariusz pełen dramatów, romansów i skrywanych tajemnic, a także za wierne oddanie realiów epoki. To prawdziwa gratka dla miłośników opowieści, w których wielkie namiętności ścierają się z konwenansami. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)