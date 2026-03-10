"Akacjowa 38", odcinek 827: Jaime zgadza się na badania, ale jego warunek dotyczący Samuela budzi niepokój

Emocje w serialu "Akacjowa 38" wciąż sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej dawki zaskakujących zwrotów akcji. Podczas gdy Inigo i Flora zmagali się z poważnymi kłopotami finansowymi, z Paryża napłynęły radosne wieści od szczęśliwej Marii Luisy. W tle tych wydarzeń Jaime poprosił Fabianę o bolesne dla niej wspomnienia na temat Cayetany. Prawdziwy wstrząs nastąpił jednak na przyjęciu u Diega i Blanki, gdzie niespodziewanie pojawiła się Huertas Lopez, była kelnerka i dawna kochanka Felipe, tym razem w roli delegatki strajkujących związków zawodowych. Czego zatem można się spodziewać po odcinku z tak mocnym finałem?

"Akacjowa 38" odc. 827 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Jaime w końcu decyduje się na badania szpitalne, jednak stawia twardy warunek – może mu towarzyszyć wyłącznie Samuel. W międzyczasie Huertas udowadnia, że jest niezwykle zdeterminowaną i twardą negocjatorką, która niełatwo ustępuje. Leonor postanawia zorganizować w kawiarni La Deliciosa spotkanie dla artystycznej bohemy, co może stać się wielką szansą dla Iniga i Flory. Z kolei pozostali lokatorzy kamienicy muszą znosić uciążliwe przygotowania służących i Trini do konkursu krzyków. Na tle tych wydarzeń Felipe próbuje uspokoić Celię, zapewniając ją o swojej bezgranicznej miłości i twierdząc, że Huertas to dla niego zamknięty rozdział.

"Akacjowa 38" odc. 827 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, wnosząc nowe intrygi i rozwijając dotychczasowe wątki. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami mieszkańców kamienicy przy Akacjowej, powinni zarezerwować sobie czas na seans. Najnowszy, 827. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpański serial kostiumowy, który skradł serca polskich widzów, przenosząc ich do barwnego Madrytu z początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach mieszkańców jednej kamienicy, gdzie przeplatają się historie bogatych rodzin i ich służących. Produkcja ta jest ceniona za wciągający scenariusz pełen dramatów, romansów i skrywanych tajemnic, a także za wierne oddanie realiów epoki. To prawdziwa gratka dla miłośników opowieści, w których wielkie namiętności ścierają się z konwenansami. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)