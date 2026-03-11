Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia rozstaje się z Cezarym. Oznajmia mu to, gdy ten przebywa w areszcie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-11 10:01

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3336, którego emisja zaplanowana jest na 13 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku (3335) gdy zapracowana Oliwka nie miała dla Tomasza czasu, ten odwiedził w sklepie Wiktora, jednak humor popsuł mu komentarz o nowym „chłopaku” Grażyny, Kasia nie ustawała w walce o bezpieczeństwo na drogach, angażując Weronikę i Darka Janickiego, a jej próbę zespołu ludowego zakłócił prowokujący Makowski, co doprowadziło Mariusza niemal do rękoczynów, natomiast w domu Pyrków atmosfera gęstniała, gdy zjawiała się Lucyna Zwierzchowska, zainteresowana zakupem udziałów Iwony.

Jan Komasa nakręcił film z gwiazdorem "Dojrzewania". Ujawnił nam zaskakujące kulisy "Dobrego chłopca" | WYWIAD ESKA

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3336

Wiktor donosi Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem, nie kryjąc zaskoczenia młodym wiekiem partnera matki. Kępski postanawia niezwłocznie rozmówić się z byłą partnerką o tym problemie. Natomiast Natalia odwiedza męża w areszcie i podejmuje ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W tych trudnych chwilach Małgorzata wspiera Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest o krok od załamania. Z kolei na Zaciszną powraca Lucyna, która oznajmia zszokowanym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3336. odcinek zostanie wyemitowany we piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
Barwy szczęścia odc. 3336
Galeria zdjęć 6
Streszczenia seriali
barwy szczęścia
Polskie seriale