W poprzednim odcinku (3317) Łukasz wreszcie opuścił szpital i przy wsparciu Celiny oraz Kasi wrócił do domu, w którym więziła go Agnieszka. Dziennikarz zdecydował się na ten trudny krok, by ostatecznie zmierzyć się z traumą po porwaniu. Madzia nadal zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Tymczasem Szczepan postanowił uczcić rocznicę pierwszego spotkania z Gabi i zorganizował uroczystą kolację, zapraszając ukochaną oraz jej koleżanki z pracy wraz z partnerami. Okazję tę wykorzystała Dorota, proponując Radomirowi wspólny wieczór.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3318

Łukasz składa oficjalne zeznania, szczegółowo relacjonując policji, w jaki sposób został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Natomiast powrót Mirka na treningi okazuje się bolesny - chłopak odkrywa, że koledzy z drużyny otwarcie kpią z jego feralnego romansu. Z kolei Dorota podczas ćwiczeń w klubie wpada na Justynę, a ich rozmowa na temat Wójcika błyskawicznie przeradza się w ostrą sprzeczkę. Za to Madzia podejmuje radykalną decyzję i pakuje swoje rzeczy, informując Sebastiana, że zamieszka w showroomie.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3318. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

