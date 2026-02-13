Spis treści
W poprzednim odcinku (3317) Łukasz wreszcie opuścił szpital i przy wsparciu Celiny oraz Kasi wrócił do domu, w którym więziła go Agnieszka. Dziennikarz zdecydował się na ten trudny krok, by ostatecznie zmierzyć się z traumą po porwaniu. Madzia nadal zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Tymczasem Szczepan postanowił uczcić rocznicę pierwszego spotkania z Gabi i zorganizował uroczystą kolację, zapraszając ukochaną oraz jej koleżanki z pracy wraz z partnerami. Okazję tę wykorzystała Dorota, proponując Radomirowi wspólny wieczór.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3318
Łukasz składa oficjalne zeznania, szczegółowo relacjonując policji, w jaki sposób został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Natomiast powrót Mirka na treningi okazuje się bolesny - chłopak odkrywa, że koledzy z drużyny otwarcie kpią z jego feralnego romansu. Z kolei Dorota podczas ćwiczeń w klubie wpada na Justynę, a ich rozmowa na temat Wójcika błyskawicznie przeradza się w ostrą sprzeczkę. Za to Madzia podejmuje radykalną decyzję i pakuje swoje rzeczy, informując Sebastiana, że zamieszka w showroomie.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3318. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)