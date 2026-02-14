Turniej WTA w Dausze. Sensacyjny triumf czeskiej tenisistki, co z Igą Świątek?

Triumf Muchovej: finał WTA w Dausze

Karolina Muchova, reprezentantka Czech, odniosła zwycięstwo w finale turnieju WTA 1000 w Dausze. W decydującym meczu rozegranym w sobotę 29-letnia tenisistka pokonała o dziesięć lat młodszą Kanadyjkę Victorię Mboko, zapisując na swoim koncie wynik 6:4, 7:5. Pojedynek trwał godzinę i 35 minut, dostarczając kibicom wielu emocji, zwłaszcza w drugim secie.

W drugiej partii finałowego spotkania czeska zawodniczka mierzyła się z poważnymi trudnościami, przegrywając już 2:4. Mimo niekorzystnego wyniku, Muchova zaprezentowała determinację, odwracając losy rywalizacji i ostatecznie zwyciężyła w dwóch setach. Jest to drugi tytuł w karierze Muchovej, poprzednio triumfowała w turnieju WTA 250 w Seulu w 2019 roku, gdzie w finale pokonała Magdę Linette.

Ranking WTA: jak zmieni się po turnieju?

Zwycięstwo w Dausze zapewniło Karolinie Muchovej awans na 11. miejsce w najnowszym rankingu WTA, co jest znaczącym osiągnięciem. Bezpośrednio przed nią, na 10. pozycji, znajdzie się jej finałowa rywalka, Victoria Mboko, która po raz pierwszy w karierze zagości w czołowej dziesiątce światowej listy tenisistek. Mboko, mimo porażki, potwierdziła swój potencjał w tym sezonie.

Dla utalentowanej Kanadyjki był to czwarty finał w cyklu WTA. Mboko ma na koncie dwa triumfy z 2025 roku, w Montrealu i Hongkongu, oraz dwie porażki odniesione w bieżącym sezonie. Wcześniej, w styczniu, przegrała w finale turnieju WTA 500 w Adelajdzie z Rosjanką Mirrą Andriejewą, co świadczy o jej konsekwentnych występach na wysokim poziomie.

Iga Świątek i Polki w Katarze

Wiceliderka światowego rankingu, Iga Świątek, zakończyła swój udział w turnieju WTA w Dausze na etapie ćwierćfinału. W czwartek Polka uległa Greczynce Marii Sakkari wynikiem 6:2, 4:6, 5:7, co było jednym z bardziej nieoczekiwanych rozstrzygnięć na tym etapie rozgrywek. Sakkari następnie przegrała w półfinale z triumfatorką turnieju, Karoliną Muchovą.

Iga Świątek była najwyżej rozstawioną zawodniczką w Katarze, co wynikało z rezygnacji liderki rankingu, Białorusinki Aryny Sabalenki. Polka ma za sobą serię zwycięstw w tym turnieju, triumfując w Dausze w latach 2022-2024. W tegorocznej edycji imprezy udział zakończyły również Magdalena Fręch i Magda Linette, które odpadły już w drugiej rundzie rywalizacji.

