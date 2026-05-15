Barwy szczęścia, odc. 3381: Ewa odsunie się od Romea przez jego chore podejrzenia? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-15 16:06

Związek Ewy i Romeo, mimo niedawnych zaręczyn, czeka niezwykle poważny sprawdzian. W 3381. odcinku serialu „Barwy szczęścia” świętowanie osiemnastych urodzin solenizantki zostanie przyćmione przez ponowne pojawienie się Aleksa, co wywoła u Włocha niepohamowaną zazdrość. Widzowie przekonają się, czy sentyment do syna Aldony ostatecznie przekreśli plany zakochanych, oglądając premierowy epizod w piątek, 15 maja.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3381

W 3381. odcinku będziemy świadkami osiemnastych urodzin Ewy, jednak radosne świętowanie zostanie zakłócone przez zachowanie Romea. Chłopak nie potrafi ukryć swojej zazdrości, obserwując bliską relację łączącą jubilatkę z Aleksem. W tym samym czasie Broda kontynuuje poszukiwania informacji o swoim ojcu i natrafia na szokujący ślad. Okazuje się, że jego matka w przeszłości przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę zniknięcia i całkowitego zerwania wszelkich więzi. Tymczasem u Grzelaków wybucha prawdziwy popłoch, gdy Aldona i Borys zauważają, że w suszonych grzybach znalazły się trujące lisówki. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ część tej niebezpiecznej partii zdążyła już trafić do pana Bogumiła.

"Barwy szczęścia" odcinek 3381: data premiery i emisja w TVP2

Fani produkcji mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Z kolei najnowszy, 3381. epizod trafi na ekrany w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, którym umknie telewizyjna premiera, mają możliwość nadrobienia zaległości w dowolnym momencie za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie dotychczasowe odcinki.

O czym są "Barwy szczęścia"? Fabuła i obsada hitu Telewizji Polskiej

Produkcja Telewizji Polskiej wykracza poza ramy standardowej telenoweli obyczajowej, stając się swoistym odbiciem codziennych problemów wielu Polaków. Twórcy nie stronią od skomplikowanych zagadnień, takich jak spory w gronie najbliższych, problematyka tolerancji czy zjawisko przemocy. Widzowie śledzą wydarzenia rozgrywające się w realiach warszawskiego osiedla „Pod Sosnami” oraz przy ulicy Zacisznej, co pozwala na silne zżycie się z postaciami i empatyczne reagowanie na ich życiowe zawirowania. Najnowszy sezon gwarantuje obfitość niespodziewanych zwrotów akcji, dostarczając przed telewizorami ogromnej dawki niezapomnianych emocji.

W uwielbianym przez widzów formacie występują znakomici artyści polskiej sceny, tacy jak:

  • Jasper Sołtysiewicz, który kreuje postać Justina Skotnickiego
  • Adrianna Biedrzyńska odgrywająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej
  • Anna Mrozowska wcielająca się w serialową Renatę
  • Bronisław Wrocławski występujący jako Jerzy Marczak
  • Elżbieta Romanowska w kreacji Aldony Grzelak
  • Jacek Rozenek prezentujący się jako Artur Chowański
  • Jakub Wieczorek, czyli telewizyjny Borys Grzelak
  • Karolina Chapko grająca Dominikę Kowalską
  • Katarzyna Glinka odgrywająca lubianą Kasię Górkę
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego
  • Marcin Perchuć w roli Marka Złotego
  • Marek Siudym portretujący Anatola Koszyka
  • Marieta Żukowska występująca jako Bożena Wiśniewska
  • Michał Rolnicki w kreacji Łukasza Sadowskiego
  • Stanisława Celińska, która ożywia postać Amelii Wiśniewskiej
  • Wiktoria Gąsiewska jako młoda Oliwia Zbrowska
  • Zbigniew Buczkowski dający twarz Zdzisławowi Cieślakowi
Barwy szczęścia odc. 3377. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)
