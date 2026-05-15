"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3381

W 3381. odcinku będziemy świadkami osiemnastych urodzin Ewy, jednak radosne świętowanie zostanie zakłócone przez zachowanie Romea. Chłopak nie potrafi ukryć swojej zazdrości, obserwując bliską relację łączącą jubilatkę z Aleksem. W tym samym czasie Broda kontynuuje poszukiwania informacji o swoim ojcu i natrafia na szokujący ślad. Okazuje się, że jego matka w przeszłości przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę zniknięcia i całkowitego zerwania wszelkich więzi. Tymczasem u Grzelaków wybucha prawdziwy popłoch, gdy Aldona i Borys zauważają, że w suszonych grzybach znalazły się trujące lisówki. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ część tej niebezpiecznej partii zdążyła już trafić do pana Bogumiła.

"Barwy szczęścia" odcinek 3381: data premiery i emisja w TVP2

Fani produkcji mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Z kolei najnowszy, 3381. epizod trafi na ekrany w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, którym umknie telewizyjna premiera, mają możliwość nadrobienia zaległości w dowolnym momencie za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie dotychczasowe odcinki.

O czym są "Barwy szczęścia"? Fabuła i obsada hitu Telewizji Polskiej

Produkcja Telewizji Polskiej wykracza poza ramy standardowej telenoweli obyczajowej, stając się swoistym odbiciem codziennych problemów wielu Polaków. Twórcy nie stronią od skomplikowanych zagadnień, takich jak spory w gronie najbliższych, problematyka tolerancji czy zjawisko przemocy. Widzowie śledzą wydarzenia rozgrywające się w realiach warszawskiego osiedla „Pod Sosnami” oraz przy ulicy Zacisznej, co pozwala na silne zżycie się z postaciami i empatyczne reagowanie na ich życiowe zawirowania. Najnowszy sezon gwarantuje obfitość niespodziewanych zwrotów akcji, dostarczając przed telewizorami ogromnej dawki niezapomnianych emocji.

W uwielbianym przez widzów formacie występują znakomici artyści polskiej sceny, tacy jak:

Jasper Sołtysiewicz, który kreuje postać Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska odgrywająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej

Anna Mrozowska wcielająca się w serialową Renatę

Bronisław Wrocławski występujący jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska w kreacji Aldony Grzelak

Jacek Rozenek prezentujący się jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek, czyli telewizyjny Borys Grzelak

Karolina Chapko grająca Dominikę Kowalską

Katarzyna Glinka odgrywająca lubianą Kasię Górkę

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego

Marcin Perchuć w roli Marka Złotego

Marek Siudym portretujący Anatola Koszyka

Marieta Żukowska występująca jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki w kreacji Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska, która ożywia postać Amelii Wiśniewskiej

Wiktoria Gąsiewska jako młoda Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski dający twarz Zdzisławowi Cieślakowi

