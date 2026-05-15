Barwy szczęścia 3381: Tragiczna pomyłka Grzelaków odbije się na zdrowie Bogumiła

Streszczenie odcinka 3381. Co czeka bohaterów serialu "Barwy szczęścia"?

Sytuacja związana z niefortunną transakcją z panem Bogumiłem mocno nadszarpnie nerwy Borysa i Aldony. Małżeństwo boleśnie przekona się, że praca z leśnymi zbiorami nie wybacza najmniejszych pomyłek i wymaga stuprocentowej pewności przy selekcji towaru. Czas pokaże, czy bohaterom uda się sprostować fatalny błąd i odzyskać spokój ducha. To niezwykle stresujące zdarzenie może rzucić cień nie tylko na reputację ich lokalnego interesu, ale również mocno wpłynąć na relacje w samym związku Grzelaków.

Kłopoty finansowe Aldony i Borysa w "Barwach szczęścia"

Niedawne zawirowania w domowym budżecie zmusiły Grzelaków do błyskawicznego poszukiwania alternatywnych sposobów zarobku. Ostatecznie małżonkowie postanowili wzbogacić asortyment swojego osiedlowego punktu o sprzedaż suszonych grzybów. Aby zagwarantować klientom maksymalne bezpieczeństwo i pełen profesjonalizm, Aldona rozpoczęła starania o uzyskanie państwowych uprawnień klasyfikatora. Niestety, ambitny plan ustabilizowania finansów szybko zderzy się z brutalną rzeczywistością i wygeneruje nieoczekiwane komplikacje.

Toksyczne lisówki w sklepie Grzelaków. Zdrowie pana Bogumiła zagrożone

W 3381. odsłonie produkcji właściciele sklepu z przerażeniem zorientują się, że do przygotowanej partii suszu trafiły trujące lisówki. Chociaż gatunek ten nie jest śmiertelnie niebezpieczny, jego zjedzenie gwarantuje bardzo ostre i bolesne dolegliwości układu pokarmowego. Przerażenie Aldony i Borysa spotęguje fakt, że wadliwy produkt został już sprzedany i wylądował w torbie pana Bogumiła. Małżeństwo błyskawicznie uświadomi sobie, że ich zaufany klient może przypłacić tę transakcję poważnym rozstrojem zdrowia.

Walka z czasem w "Barwach szczęścia". Grzelakowie boją się sanepidu

Strach o samopoczucie sąsiada to tylko jeden z problemów, które spadną na barki małżeństwa po odkryciu tej wpadki. Wypuszczenie na rynek toksycznej żywności ściąga na nich widmo ogromnych kar finansowych oraz wnikliwej kontroli z sanepidu. Grzelakowie mogą bezpowrotnie stracić renomę, którą budowali wśród lokalnej społeczności przez długie lata. W efekcie natychmiast rozpoczynają dramatyczny wyścig z czasem, próbując dotrzeć do pana Bogumiła i przechwycić niebezpieczne grzyby przed jego wieczornym posiłkiem.

Kiedy oglądać odcinek 3381 telenoweli "Barwy szczęścia"?

Telewizyjna Dwójka emituje premierowe odsłony tego popularnego formatu każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Z kolei 3381. odcinek zadebiutuje na ekranach dokładnie w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą śledzić losów bohaterów podczas klasycznej transmisji telewizyjnej, mają możliwość szybkiego nadrobienia zaległości w internecie. Wszystkie wyemitowane do tej pory epizody udostępniono bezpłatnie w katalogu platformy streamingowej TVP VOD.

"Barwy szczęścia" na antenie TVP2. Obsada popularnego serialu

Produkcja emitowana na antenie stacji TVP to coś więcej niż standardowa opowieść obyczajowa, ponieważ scenarzyści regularnie poruszają skomplikowane problemy społeczne, dotyczące między innymi braku tolerancji czy trudnych konfliktów wielopokoleniowych. Oś fabuły skupia się wokół mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz pobliskiego osiedla "Pod Sosnami". Fani mogą oczekiwać w obecnym sezonie ogromnej dawki niespodziewanych zwrotów akcji i silnych emocji. W produkcji pojawia się plejada znanych polskich aktorów:

W rolę Justina Skotnickiego wciela się Jasper Sołtysiewicz

Postać Małgorzaty Zwoleńskiej odgrywa Adrianna Biedrzyńska

Jako serialowa Renata występuje Anna Mrozowska

Bronisław Wrocławski kreuje postać Jerzego Marczaka

Elżbieta Romanowska gra sklepową Aldonę Grzelak

Artur Chowański to bohater grany przez Jacka Rozenka

Jakub Wieczorek pojawia się na ekranie jako Borys Grzelak

Dominice Kowalskiej twarzy użycza Karolina Chapko

W uwielbianą Kasię Górkę wciela się Katarzyna Glinka

Patryka Jezierskiego odgrywa Konrad Skolimowski

Bruno Stański to postać kreowana przez Lesława Żurka

Marcin Perchuć występuje jako Marek Złoty

Marek Siudym wciela się w Anatola Koszyka

Jako Bożena Wiśniewska na ekranie pojawia się Marieta Żukowska

Łukasz Sadowski to bohater grany przez Michała Rolnickiego

Stanisława Celińska odgrywa rolę Amelii Wiśniewskiej

Wiktoria Gąsiewska wciela się w Oliwię Zbrowską

Zdzisława Cieślaka kreuje Zbigniew Buczkowski

