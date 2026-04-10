Barwy szczęścia 3361: Sensacyjne ustalenia Modrzyckiego! Wie kto kupił obraz Leny

W epizodzie numer 3360 widzowie mogli obserwować spore zamieszanie w redakcji pisma „Szok”. Wszystko za sprawą głośnego tekstu Weroniki o kryzysie opioidowym, który doprowadził do poważnej kłótni z Kornelem. W tym samym czasie Marcin gorąco zachęcał Darka do wznowienia treningów i postanowił ufundować stypendium upamiętniające Karola. Z kolei Jaworski robił wszystko, aby przekonać Janickiego do zmiany decyzji o rezygnacji. Natomiast Rawiczowa wspólnie z Małgorzatą i przy dużej pomocy Tolka zaangażowały się w proces sprzedaży posiadłości należącej do Natalii oraz Cezarego.
Barwy szczęścia odcinek 3361. Weronika kłóci się z Kornelem
Obecność Weroniki w studiu telewizyjnym sprawia, że jej stosunki z Kornelem stają się jeszcze bardziej napięte. Jednocześnie widzowie będą świadkami eskalacji sporu pomiędzy Marcinem a Renatą. Kobieta absolutnie nie chce przyznać się do swojego uzależnienia od leków, a niespodziewana ingerencja ze strony Dominiki i Damiana wyłącznie dolewa oliwy do ognia. W innej części opowieści Modrzycki w końcu dowiaduje się, kto nabył dzieło malarskie Leny. Zdzisio natomiast zaczyna zauważać, że Tolek coraz przychylniejszym okiem spogląda na Rawiczową.
Barwy szczęścia odcinek 3361. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji
Popularną produkcję można śledzić na antenie TVP2 we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3361. odcinka zaplanowano na piątek 17 kwietnia 2026 roku. Fani formatu, którzy nie zdążą włączyć odbiorników o tej porze, mogą spać spokojnie. Wszystkie nowe oraz archiwalne epizody są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD. W sieci można również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnych quizach i przypomnieć sobie, kogo dokładnie gra w telenoweli Katarzyna Glinka.
Barwy szczęścia. Fabuła i pełna obsada uwielbianego serialu
Ta znana produkcja telewizyjna od lat stanowi dla widzów coś znacznie ważniejszego niż zwykła opowieść obyczajowa. Twórcy starają się odzwierciedlać w niej realne problemy Polaków, dotykając chociażby spraw związanych z przemocą, brakiem tolerancji czy skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Wydarzenia toczące się wokół mieszkańców osiedla „Pod Sosnami” oraz ulicy Zacisznej w Warszawie pozwalają fanom mocno zżyć się z ekranowymi postaciami. W obecnej serii producenci zaplanowali dla odbiorców mnóstwo emocjonujących chwil, a gwałtowne zmiany biegu wydarzeń zagwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie.
Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się:
- Jasper Sołtysiewicz, który wciela się w postać Justina Skotnickiego
- Adrianna Biedrzyńska, grająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej
- Anna Mrozowska, występująca jako Renata
- Bronisław Wrocławski, kreujący sylwetkę Jerzego Marczaka
- Elżbieta Romanowska, którą oglądamy jako Aldonę Grzelak
- Jacek Rozenek, odgrywający postać Artura Chowańskiego
- Jakub Wieczorek, grający Borysa Grzelaka
- Karolina Chapko, pojawiająca się na ekranie jako Dominika Kowalska
- Katarzyna Glinka, wcielająca się w popularną Kasię Górkę
- Konrad Skolimowski, odgrywający rolę Patryka Jezierskiego
- Lesław Żurek, grający Brunona Stańskiego
- Marcin Perchuć, występujący jako Marek Złoty
- Marek Siudym, kreujący postać Anatola Koszyka
- Marieta Żukowska, grająca Bożenę Wiśniewską
- Michał Rolnicki, wcielający się w Łukasza Sadowskiego
- Stanisława Celińska, odgrywająca rolę Amelii Wiśniewskiej
- Wiktoria Gąsiewska, występująca jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski, z powodzeniem kreujący postać Zdzisława Cieślaka