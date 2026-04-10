Barwy szczęścia 3361: Sensacyjne ustalenia Modrzyckiego! Wie kto kupił obraz Leny

W epizodzie numer 3360 widzowie mogli obserwować spore zamieszanie w redakcji pisma „Szok”. Wszystko za sprawą głośnego tekstu Weroniki o kryzysie opioidowym, który doprowadził do poważnej kłótni z Kornelem. W tym samym czasie Marcin gorąco zachęcał Darka do wznowienia treningów i postanowił ufundować stypendium upamiętniające Karola. Z kolei Jaworski robił wszystko, aby przekonać Janickiego do zmiany decyzji o rezygnacji. Natomiast Rawiczowa wspólnie z Małgorzatą i przy dużej pomocy Tolka zaangażowały się w proces sprzedaży posiadłości należącej do Natalii oraz Cezarego.

Barwy szczęścia odcinek 3361. Weronika kłóci się z Kornelem

Obecność Weroniki w studiu telewizyjnym sprawia, że jej stosunki z Kornelem stają się jeszcze bardziej napięte. Jednocześnie widzowie będą świadkami eskalacji sporu pomiędzy Marcinem a Renatą. Kobieta absolutnie nie chce przyznać się do swojego uzależnienia od leków, a niespodziewana ingerencja ze strony Dominiki i Damiana wyłącznie dolewa oliwy do ognia. W innej części opowieści Modrzycki w końcu dowiaduje się, kto nabył dzieło malarskie Leny. Zdzisio natomiast zaczyna zauważać, że Tolek coraz przychylniejszym okiem spogląda na Rawiczową.

Barwy szczęścia odcinek 3361. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji

Popularną produkcję można śledzić na antenie TVP2 we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3361. odcinka zaplanowano na piątek 17 kwietnia 2026 roku. Fani formatu, którzy nie zdążą włączyć odbiorników o tej porze, mogą spać spokojnie. Wszystkie nowe oraz archiwalne epizody są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

Barwy szczęścia. Fabuła i pełna obsada uwielbianego serialu

Ta znana produkcja telewizyjna od lat stanowi dla widzów coś znacznie ważniejszego niż zwykła opowieść obyczajowa. Twórcy starają się odzwierciedlać w niej realne problemy Polaków, dotykając chociażby spraw związanych z przemocą, brakiem tolerancji czy skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Wydarzenia toczące się wokół mieszkańców osiedla „Pod Sosnami” oraz ulicy Zacisznej w Warszawie pozwalają fanom mocno zżyć się z ekranowymi postaciami. W obecnej serii producenci zaplanowali dla odbiorców mnóstwo emocjonujących chwil, a gwałtowne zmiany biegu wydarzeń zagwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się:

Jasper Sołtysiewicz, który wciela się w postać Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska, grająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej

Anna Mrozowska, występująca jako Renata

Bronisław Wrocławski, kreujący sylwetkę Jerzego Marczaka

Elżbieta Romanowska, którą oglądamy jako Aldonę Grzelak

Jacek Rozenek, odgrywający postać Artura Chowańskiego

Jakub Wieczorek, grający Borysa Grzelaka

Karolina Chapko, pojawiająca się na ekranie jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka, wcielająca się w popularną Kasię Górkę

Konrad Skolimowski, odgrywający rolę Patryka Jezierskiego

Lesław Żurek, grający Brunona Stańskiego

Marcin Perchuć, występujący jako Marek Złoty

Marek Siudym, kreujący postać Anatola Koszyka

Marieta Żukowska, grająca Bożenę Wiśniewską

Michał Rolnicki, wcielający się w Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska, odgrywająca rolę Amelii Wiśniewskiej

Wiktoria Gąsiewska, występująca jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski, z powodzeniem kreujący postać Zdzisława Cieślaka