Barwy szczęścia 3361: Sensacyjne ustalenia Modrzyckiego! Wie kto kupił obraz Leny

Joanna Dembek
2026-04-10 11:10

Fani produkcji "Barwy szczęścia" mogą szykować się na kolejną dawkę niezwykłych wrażeń. W nadchodzącym odcinku bohaterowie staną przed bardzo trudnymi wyborami, a z pozoru błahe wydarzenia mocno skomplikują ich codzienność. Występ Weroniki przed kamerami telewizyjnymi doprowadzi do poważnego spięcia z Kornelem. Z kolei relacja Marcina i Renaty zostanie poddana ciężkiej próbie ze względu na wypierany problem kobiety. Modrzycki natomiast wreszcie pozna tożsamość osoby, która kupiła obraz Leny. Emisja odcinka 3361 została zaplanowana na 17 kwietnia w telewizyjnej Dwójce.

Barwy szczęścia, odcinki 3357-3361 Barwy szczęścia, odcinki 3357-3361 Barwy szczęścia, odcinki 3357-3361
Galeria zdjęć 4

W epizodzie numer 3360 widzowie mogli obserwować spore zamieszanie w redakcji pisma „Szok”. Wszystko za sprawą głośnego tekstu Weroniki o kryzysie opioidowym, który doprowadził do poważnej kłótni z Kornelem. W tym samym czasie Marcin gorąco zachęcał Darka do wznowienia treningów i postanowił ufundować stypendium upamiętniające Karola. Z kolei Jaworski robił wszystko, aby przekonać Janickiego do zmiany decyzji o rezygnacji. Natomiast Rawiczowa wspólnie z Małgorzatą i przy dużej pomocy Tolka zaangażowały się w proces sprzedaży posiadłości należącej do Natalii oraz Cezarego.

Barwy szczęścia odcinek 3361. Weronika kłóci się z Kornelem

Obecność Weroniki w studiu telewizyjnym sprawia, że jej stosunki z Kornelem stają się jeszcze bardziej napięte. Jednocześnie widzowie będą świadkami eskalacji sporu pomiędzy Marcinem a Renatą. Kobieta absolutnie nie chce przyznać się do swojego uzależnienia od leków, a niespodziewana ingerencja ze strony Dominiki i Damiana wyłącznie dolewa oliwy do ognia. W innej części opowieści Modrzycki w końcu dowiaduje się, kto nabył dzieło malarskie Leny. Zdzisio natomiast zaczyna zauważać, że Tolek coraz przychylniejszym okiem spogląda na Rawiczową.

Galeria zdjęć 4

Barwy szczęścia odcinek 3361. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji

Popularną produkcję można śledzić na antenie TVP2 we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3361. odcinka zaplanowano na piątek 17 kwietnia 2026 roku. Fani formatu, którzy nie zdążą włączyć odbiorników o tej porze, mogą spać spokojnie. Wszystkie nowe oraz archiwalne epizody są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD. W sieci można również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnych quizach i przypomnieć sobie, kogo dokładnie gra w telenoweli Katarzyna Glinka.

Barwy szczęścia. Fabuła i pełna obsada uwielbianego serialu

Ta znana produkcja telewizyjna od lat stanowi dla widzów coś znacznie ważniejszego niż zwykła opowieść obyczajowa. Twórcy starają się odzwierciedlać w niej realne problemy Polaków, dotykając chociażby spraw związanych z przemocą, brakiem tolerancji czy skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Wydarzenia toczące się wokół mieszkańców osiedla „Pod Sosnami” oraz ulicy Zacisznej w Warszawie pozwalają fanom mocno zżyć się z ekranowymi postaciami. W obecnej serii producenci zaplanowali dla odbiorców mnóstwo emocjonujących chwil, a gwałtowne zmiany biegu wydarzeń zagwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie.

Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się:

  • Jasper Sołtysiewicz, który wciela się w postać Justina Skotnickiego
  • Adrianna Biedrzyńska, grająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej
  • Anna Mrozowska, występująca jako Renata
  • Bronisław Wrocławski, kreujący sylwetkę Jerzego Marczaka
  • Elżbieta Romanowska, którą oglądamy jako Aldonę Grzelak
  • Jacek Rozenek, odgrywający postać Artura Chowańskiego
  • Jakub Wieczorek, grający Borysa Grzelaka
  • Karolina Chapko, pojawiająca się na ekranie jako Dominika Kowalska
  • Katarzyna Glinka, wcielająca się w popularną Kasię Górkę
  • Konrad Skolimowski, odgrywający rolę Patryka Jezierskiego
  • Lesław Żurek, grający Brunona Stańskiego
  • Marcin Perchuć, występujący jako Marek Złoty
  • Marek Siudym, kreujący postać Anatola Koszyka
  • Marieta Żukowska, grająca Bożenę Wiśniewską
  • Michał Rolnicki, wcielający się w Łukasza Sadowskiego
  • Stanisława Celińska, odgrywająca rolę Amelii Wiśniewskiej
  • Wiktoria Gąsiewska, występująca jako Oliwia Zbrowska
  • Zbigniew Buczkowski, z powodzeniem kreujący postać Zdzisława Cieślaka
Sonda
Oglądasz "Barwy szczęścia"?
Streszczenia seriali
barwy szczęścia
Polskie seriale