La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 488: Vera stanie oko w oko ze swoją matką. Księżna de Carril zdoła przekonać córkę do powrotu do domu? [ZDJĘCIA]

Vera spotka matkę w 488. odcinku „La Promesy”

Księżna de Carril, czyli Amalia, pojawi się w La Promesie za sprawą Santosa. Do tej pory nie wiedziała, co dzieje się z jej córką. Podczas popołudniowej herbatki przypadkiem zobaczy Verę pracującą w pałacu jako pokojówka. Dla arystokratki będzie to prawdziwy szok. Nie spodziewała się, że jej córka może przebywać właśnie tutaj i wykonywać taką pracę. Księżna będzie chciała natychmiast porozmawiać z Verą. Ich spotkanie okaże się jednak bardzo emocjonalne. Amalia wpadnie w złość i uderzy córkę w twarz. Chwilę później zacznie jednak nalegać, aby Vera wróciła z nią do domu i ponownie zajęła swoje miejsce w rodzinie.

Vera odmówi powrotu do domu w 488. odcinku „La Promesy”

Vera nie będzie chciała nawet słyszeć o powrocie. Mimo próśb matki pozostanie przy swojej decyzji i wyjaśni, że nie może wrócić do dawnego życia. Za jej ucieczką kryje się bowiem poważny rodzinny sekret. Dziewczyna wyzna matce, że zdradziła swojego ojca i obawia się jego zemsty. Wprost powie, że jeśli wróci do domu, ojciec ją zabije. To właśnie strach przed nim sprawił, że zdecydowała się uciec. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Vera zabrała ze sobą podczas ucieczki teczkę z pieniędzmi należącymi do ojca. Nie może więc po prostu wrócić do rodziny i liczyć na spokojne życie.

W 488. odcinku „La Promesy” Vera poprosi matkę, żeby o niej zapomniała

Mimo dramatycznej sytuacji Vera nie będzie chciała wrócić do arystokratycznego świata. Przeciwnie – przekona matkę, że jest szczęśliwsza niż kiedykolwiek w swoim obecnym życiu. Vera poprosi matkę, aby o niej zapomniała i wróciła do domu, udając, że nigdy jej nie odnalazła. Dla księżnej będzie to niezwykle trudne, ale zrozumie, że nie jest w stanie zmusić córki do powrotu. Amalia będzie musiała pogodzić się z jej decyzją. Pozostanie jej przynajmniej świadomość, że po długim czasie odnalazła córkę i wie, że Vera jest bezpieczna w La Promesie.

„La Promesa”, odcinek 488 – kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 488. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również online w TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Very, Lopego, Santosa, Virtudes, Manuela i pozostałych bohaterów La Promesy.

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