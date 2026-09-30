Felicita, odcinek 11: Giulia nie będzie już mogła dłużej milczeć. Przyjedzie do Warszawy i kolejne tajemnice wyjdą na jaw [ZDJĘCIA]

Co czeka Zośkę i Giulię w 11. odcinku „Felicita”?

W 11. epizodzie „Felicita” wizyta Giulii, Nico i Marco w stolicy Polski postawi Zośkę przed trudnym zadaniem. Kobieta znów zmierzy się z Włoszką, by w końcu poznać prawdę. Główna bohaterka nie ustaje w próbach rozwikłania zagadki podwójnego życia swojego zmarłego męża, Kamila, który ukrywał włoską rodzinę i majątek. Przypomnijmy, że w 8. odcinku ujawniono regularne transfery pieniężne do Giulii, w które wplątany był również Piotr.

Zośka i Giulia staną twarzą w twarz w 11. odcinku „Felicita”

Zbliżająca się rozmowa z Giulią będzie dla Zośki niezwykle obciążająca emocjonalnie, ponieważ kwestia włoskiej posiadłości wciąż stanowi kluczowy punkt jej dochodzenia. Z relacji w 4. odcinku wynikało, że Kamil był współwłaścicielem domu Giulii. Po tym wyznaniu Zośka usilnie poszukiwała dokumentacji potwierdzającej te udziały. Teraz, podczas pobytu Giulii w Warszawie, nadarzy się idealna okazja do ostatecznego wyjaśnienia tych zawiłości.

Oliwia odkryje problemy Davide w 11. odcinku „Felicita”

W 5. odsłonie „Felicita” relacja Oliwii i Davide weszła na wyższy poziom, co zaowocowało pierwszym pocałunkiem. Chłopak bardzo nie chciał rozstania, a Oliwia zapewniła go, że ich więź przetrwa. Jednak w 11. odcinku, gdy Davide przyjedzie do Polski, Oliwia dostrzeże w jego zachowaniu niepokojące zmiany. Dziewczyna nie przejdzie obok tego obojętnie, zaczynając podejrzewać, że jej wybranek boryka się z dużymi trudnościami. Warto wspomnieć, że w 9. odcinku Giulia starała się wspierać Davide w jego rodzinnych kłopotach. Ponieważ chłopak zawsze był skryty w kwestii swojej przeszłości, jego warszawskie perypetie wzbudzą w Oliwii szczególny niepokój.

Stella i Francesca zatroszczą się o Marco w 11. odcinku „Felicita”

Marco, który w 10. odcinku zaoferował wsparcie Zośce i zainicjował podróż Giulii i Nico do Polski, wkrótce sam stanie się tematem rodzinnych dyskusji. Stella i Francesca postanowią wziąć sprawy w swoje ręce, by zweryfikować stan zdrowia Marco. Kobiety są bardzo przejęte kondycją mężczyzny, mającego za sobą trudny rozwód, i będą dążyć do ustalenia prawdy o jego obecnej sytuacji życiowej.

Kiedy obejrzeć 11. odcinek „Felicita”? Data i godzina emisji

Nowe odcinki serialu „Felicita” są emitowane od poniedziałku do środy o 20:30 na kanale TVP1. Emisja 11. odcinka została zaplanowana na środę, 30 września 2026 roku. Dla widzów preferujących seanse w sieci, wszystkie wyemitowane już epizody są dostępne w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada „Felicita”? Twórcy i obsada serialu

„Felicita” to polsko-włoska produkcja obyczajowa zrealizowana dla TVP, składająca się z 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieści: „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” duetu Kamili Kisały i Anity Nawrockiej, a także Pawła Trześniowskiego.

Fabuła koncentruje się wokół Zośki, psychoterapeutki z Warszawy, która po tragicznej śmierci męża, wraz z córką Oliwią, wyrusza do włoskiego Polignano a Mare. Kieruje nimi tajemniczy list zostawiony przez Kamila. Na miejscu odkrywają szokującą prawdę: Kamil wiódł we Włoszech drugie życie. Miał inną partnerkę, synka Nico i udziały w lokalnej posiadłości. Zderzenie z tajemnicami zmarłego, walka o spadek i konieczność poukładania sobie życia na nowo zmuszą obie bohaterki do przewartościowania wszystkiego, w co dotąd wierzyły.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Laura Breszka wcielająca się w postać Zośki

Dawid Ogrodnik odgrywający rolę Kamila

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano grająca Giulię

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska kreująca postać Ewki

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