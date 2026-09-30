W poprzednim odcinku Wojtek Fidor i jego ekipa pojechali do nowej restauracji. Jej właściciel zranił się nożem, a pracownik zemdlał na widok krwi. Na miejscu pojawiła się też karetka Tomka Jaworskiego, a ratownicy zabrali obu mężczyzn do szpitala. Po opatrzeniu ran restaurator zaprosił ich na huczne otwarcie lokalu. Doktor Daniel Radecki przyjął na SOR młodą trenerkę fitness, która skarżyła się na silny ból pleców. Wyniki badań nie były pomyślne, a lekarz odkrył, że pacjentka zataiła przed nim ważną chorobę. Asia i Łukasz podpisali ugodę przed rozwodem i mieli wybrać się razem na obiad, ale pojawienie się Daniela pokrzyżowało im plany. Wojtek i Tomek zabrali więc Łukasza na otwarcie restauracji, chcąc wesprzeć kolegę. Co czeka bohaterów tym razem?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 158 - streszczenie

Olek Bilewicz wciąż będzie w szpitalu, a Maciek będzie czuwał przy synu. Liczy, że chłopiec jeszcze tego samego dnia wróci do domu. Przed szpitalem Kasia spotka nastolatkę z silnym bólem brzucha i przyjmie ją na oddział. Poprosi też o konsultację ginekologiczną. Daria, która oficjalnie wróciła do pracy po porodzie, podejrzewa u dziewczyny skręt jajnika. Mimo zabiegu dolegliwości pacjentki nie ustąpią, a stan zapalny zacznie narastać. Tymczasem do Marty niespodziewanie przyjedzie Irena z małą Różą. Kobieta będzie się obawiać, że jej wnuczka zachorowała. Maciek przygotuje również zakonnika do planowej laparoskopii pęcherzyka żółciowego. Podczas operacji razem z doktorem Krzysztofem Wrońskim odkryje u mężczyzny poważną dolegliwość.

„Szpital św. Anny” odcinek 158 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

158. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku o godzinie 16:50 w TVN. Tego dnia w krakowskim szpitalu ważne chwile czekają Olka, nastolatkę z silnym bólem brzucha oraz zakonnika przygotowywanego do operacji.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Sprawy medyczne przeplatają się z ich życiem prywatnym, relacjami i rodzinnymi problemami. W serialu ważne są przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicja. Mimo różnic charakterów oraz doświadczeń kobiety mogą liczyć na wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk