"Panna młoda": streszczenie odcinka 103

Ostatnie dni z serialem "Panna młoda" upłynęły pod znakiem gęstniejącej atmosfery oraz prób tuszowania prawdy przez domowników. Beyza starała się przekonać wszystkich wokół, że Cihan zranił się jedynie przez niefortunny wypadek podczas czyszczenia broni. Nie uspokoiło to jednak sytuacji, ponieważ Mukadder wpadła w furię i wyładowała swoją złość na Hancer. Inne relacje również nie należały do najłatwiejszych, gdyż Cemil, mocno obrażony na Deryę, postanowił kompletnie przestać się do niej odzywać. Na życiowym zakręcie znalazł się także Melih, który ostatecznie zdecydował się porzucić zawód marynarza i zmienić dotychczasowy styl życia. Sprawdźmy zatem, co przyniosą kolejne minuty tej opowieści na antenie TVP2.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Panna młoda" odc. 103 - streszczenie

Akcja odcinka rozpoczyna się od pomyślnego zakończenia reanimacji Cihana, któremu udaje się przywrócić funkcje życiowe. Sukces medyczny nie uspokaja jednak nastrojów w rodzinie, ponieważ rozwścieczona Mukadder rzuca się z pięściami na Hancer, oskarżając ją o doprowadzenie do tragedii. W tym samym czasie Beyza odzyskuje przytomność po wcześniejszym omdleniu i wpada w przerażenie. Kobieta odkrywa bowiem, że zniknął jej sztuczny brzuch, który pozwalał jej udawać ciążę przed domownikami. Z kolei Sinem udaje się ustalić tożsamość osoby, która podsunęła Hancer pomysł wykorzystania pistoletu.

"Panna młoda" odc. 103 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na moment, w którym kłamstwa Beyzy zostaną ostatecznie zdemaskowane przed całą rodziną. Produkcja ta przyzwyczaiła nas do nagłych zwrotów akcji, które sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu przed końcem emisji. Jeśli nie chcecie pominąć żadnego szczegółu z życia mieszkańców rezydencji, warto zaplanować sobie czas późnym popołudniem. Najnowszy, 103. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 22 maja 2026 o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to opowieść o skomplikowanych relacjach, w których główne role grają Hancer oraz Cihan. Dziewczyna decyduje się na wejście do bogatej rodziny Develioglu w ramach zaaranżowanego małżeństwa, chcąc w ten sposób zdobyć fundusze na leczenie swojego chorego brata. Choć ich wspólna droga zaczęła się od chłodnego kontraktu, z czasem między młodymi ludźmi zrodziło się szczere uczucie, które musi przetrwać liczne intrygi Mukadder oraz byłej żony mężczyzny. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)