"Akacjowa 38", odc. 855, 856, 857, 858, 859 - streszczenie. Co wydarzy się 27 kwietnia - 1 maja 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 855. Poniedziałek 27.04.2026

Oburzeni brutalnością policji górnicy maszerują na Madryt. Don Ramona gniewa cynizm bogatego przedsiębiorcy Ribau, który jest zwolennikiem pacyfikowania strajków. Rosina leczy podagrę, wściekła na cały świat, bo musi przestrzegać diety. Liberto odpoczywa od niej, spędzając czas z Florą. Samuel jest coraz bardziej zaborczy wobec Blanki. Odgraża się, że weźmie ją siłą.

"Akacjowa 38" - odcinek 856. Wtorek 28.04.2026

Zbuntowani robotnicy maszerują na Madryt. Leonor chce wiedzieć, czy wśród nich jest Diego. Felipe namawia do użycia siły. Don Ramon jest temu przeciwny. Inigo wykorzystuje sytuację, by robić interesy z różnego rodzaju anarchistami. Tajna policja pałacu królewskiego robi wszystko, by generał Zavala nie domyślił się, że żeni się z agentką. Blanca przekonuje Leonor, że to nie ona donosiła Ribau, który napuścił policję na strajkujących górników.

"Akacjowa 38" - odcinek 857. Środa 29.04.2026

Samuel z wściekłością wyładowuje swoją frustrację na strajkującym robotniku pod pretekstem obrony ojca, który jest jego zachowaniem bardzo rozczarowany. Blanca wyczuwa w mężu nienawiść i boi się o swoje dziecko. Martin prosi wzruszonego Servanda, żeby był świadkiem na jego powtórnym ślubie z Casildą. Susana obiecuje jej nową suknię ślubną w prezencie. Arturo prosi Silvię, by razem uciekli. Jednak ona odmawia, gdyż misja jest dla niej ważniejsza.

"Akacjowa 38" - odcinek 858. Czwartek 30.04.2026

Ursula podrabia list Diega do Blanki. Czyta sąsiadom jego fragmenty, z których wynika, że jest po stronie robotników i cały czas utrzymuje z ukochaną kontakt. Wszyscy są oburzeni, a Leonor wyrzuca Blancę ze swojego domu. Strajkujący robotnicy zaczynają zabijać deskami okna pracujących zakładów. Carvajal żąda od pułkownika Valverde, by kontynuował misję.

"Akacjowa 38" - odcinek 859. Piątek 1.05.2026

Wściekły Samuel zauważa w rozmowie z Ursulą, że Diego mógłby zginąć przez przypadek w zamieszkach ulicznych. Nastroje wśród robotników są coraz bardziej napięte. Ktoś wybija nawet pułkownikowi szybę kamieniem. Susana podejrzewa, że Inigo i Flora pomogli strajkującym zdobyć narzędzia i materiały do zabijania okien i drzwi różnych punktów usługowych w dzielnicy. Pułkownik Valverde i Felipe wychodzą na ślub Sylvii Reyes i generała Zavali.

